Вернисаж с запахом варенья…

Культура

10Именно этого сладкого угощения там нет. Но рисунок одной из маленьких учениц центра – «Запах абрикосового варенья» еще раз подтвердил, что для фантазии детей нет пределов. Вот вы могли бы изобразить разно­цветный водопад, как Жанибеке Шайхутдинова? Или отправить на прогулку очаровательную «рыбную парочку» – селедку да камбалу, как Акбота Аманжол? То-то!

А как милы спящий гномик, кот, пою­щий серенады мышам, и как отрадно видеть иллюстрации к любимым сказкам. Вместе со зрителями по залам «прогуливаются» влюбленные шмели, их разглядела Полина Лаптева («Полетели!»), а на другом рисунке лягушонок спасается от проливного дождя под оранжевым зонтиком. Зайчик в хлопь­ях снега, король тараканов (эдакий мальчиш-плохиш с метлой), грациозные балерины, бобер-художник, синяя ворона, натюрморт с керосиновой лампой (где только нашли ее?), розовый конь и маленький кораблик с алыми парусами в огромном море… Всего более ста работ в разных техниках.

Арт-центр Persona plus создан пять лет назад. За это время обучение в нем прошли 87 студийцев. Они становились победителями и лауреатами городских и международных конкурсов, успешно поступали в творческие вузы Казахстана и зарубежья. Там проходят интереснейшие встречи с художниками и их мастер-классы.

В центре работают Гульнара Батыргалиева, Шолпан Кажахметова, Ирина Смирнова, поддерживает студийцев живописец из Германии Роберт Хеттих. А создана Persona plus по инициативе художницы Елены Ралиной, чье имя хорошо известно и в Казахстане, и далеко за его пределами.

Она человек не просто творческий, а по-хорошему неугомонный, искрящийся идеями и «заражающий» своей энергией окружающих. «Таких людей, как наши преподаватели, надо поискать, – говорили родители студийцев. – Дети идут на занятия с радостью и каждый раз возвращаются с горящими глазами».

Творческое начало есть в каждом человеке, уверена Елена Ралина, надо только помочь ему раскрыться. Причем не важно, сколько тому человеку лет – пять, пятнадцать или сорок пять. В залах музея рядом с работами детей – картины взрослых учеников центра, которые, погруженные в свою взрослую серьезную жизнь, и подумать не могли, что будут не то что выставляться, а вообще держать кисть в руке. Кстати, пять лет назад сразу кисть им и дали: на первом же занятии начали писать маслом, а про тонкости профессии художника узнали гораздо позже.

Сейчас для Галины Павловой, Евгении Мягковой, Татьяны Мендыбаевой, Серика Кудайбергенова, Анны Коряковой, Асии Ибраевой и других занятия живописью стали больше, чем хобби. Есть и успехи: явно видна настоящая жанровая эволюция от подражательных натюрмортов (Ралиной здесь равных нет, но быть похожей на нее хотелось всем) до пейзажей и портретов, выполненных пусть не мастерски, но мастеровито. Кому-то оказался ближе реализм, кому-то авангард, кто-то увлекся экспрессией (с названием картины «Любовь не выразишь словами» соглашаешься сразу: зачем они, когда есть краски, способные передать всю палит­ру чувств?). А вот творческая индивидуальность проявилась у каждого…

Сколько всего перепробовано и переделано на занятиях и детьми, и взрослыми! И сколько впереди. В Музее современного искусства выставка Persona plus проходит второй раз и не остается незамеченной. Четыре года назад «фишкой» экспозиции стали самые разнообразные коты, сейчас – ангелы. Которые тоже бывают разные – белые, голубые, розовые, оранжевые, с веснушками и без, с косичками и патлатенькие, в брючках, в длинных плать­ях и в мини…

– Наши работы в музее! Как у Шишкина, – сделали правильный вывод маленькие художники.

Взрослые были скромнее в само­оценке, но выглядели не менее гордыми и воодушевленными. Ведь преодолеть сомнения в себе, почувствовать азарт творчества и радость победы важно в любом возрасте.

Наталья КУРПЯКОВА

Популярное

Все
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
«Алтын домбыра» собирает мастеров
Вечные песни Шомишбая Сариева
Новая сенсация от Марокко
​​​​​​​Мамочки, какие бабочки!
Книга открывает мир
Премию начислят досрочно
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Какимбека Салыкова прошел в Алматы
Но это еще не конец
Общее дело
Потомки Великой степи
По «серым» схемам
Жители Семея продолжают жаловаться на холод в квартирах и опасаются повторения экибастузского сценария
Календарная зима только началась, а жители Петропавловска уже устали от крупных аварий на водопроводе и срочных ремонтов на теплосетях
Два комитета хотят упразднить в МВД
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Восемь лошадей сбил грузовой поезд в ВКО
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Внимание! Поезд задерживается
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Как врачи Минздрав препарировали
Токаев уволил ряд судей
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-греческого сотрудничества
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Алихан Смаилов и Ян Цзяньцян обсудили вопросы реализации крупных автодорожных проектов
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)

Читайте также

Культура
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения вы…
Культура
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в г…
Культура
Награждены победители первой национальной литературной прем…
Культура
В 1972 году знаменитое московское Щепкинское училище окончи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]