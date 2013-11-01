Вернисаж с запахом варенья…

Именно этого сладкого угощения там нет. Но рисунок одной из маленьких учениц центра – «Запах абрикосового варенья» еще раз подтвердил, что для фантазии детей нет пределов. Вот вы могли бы изобразить разно­цветный водопад, как Жанибеке Шайхутдинова? Или отправить на прогулку очаровательную «рыбную парочку» – селедку да камбалу, как Акбота Аманжол? То-то!

А как милы спящий гномик, кот, пою­щий серенады мышам, и как отрадно видеть иллюстрации к любимым сказкам. Вместе со зрителями по залам «прогуливаются» влюбленные шмели, их разглядела Полина Лаптева («Полетели!»), а на другом рисунке лягушонок спасается от проливного дождя под оранжевым зонтиком. Зайчик в хлопь­ях снега, король тараканов (эдакий мальчиш-плохиш с метлой), грациозные балерины, бобер-художник, синяя ворона, натюрморт с керосиновой лампой (где только нашли ее?), розовый конь и маленький кораблик с алыми парусами в огромном море… Всего более ста работ в разных техниках.

Арт-центр Persona plus создан пять лет назад. За это время обучение в нем прошли 87 студийцев. Они становились победителями и лауреатами городских и международных конкурсов, успешно поступали в творческие вузы Казахстана и зарубежья. Там проходят интереснейшие встречи с художниками и их мастер-классы.

В центре работают Гульнара Батыргалиева, Шолпан Кажахметова, Ирина Смирнова, поддерживает студийцев живописец из Германии Роберт Хеттих. А создана Persona plus по инициативе художницы Елены Ралиной, чье имя хорошо известно и в Казахстане, и далеко за его пределами.

Она человек не просто творческий, а по-хорошему неугомонный, искрящийся идеями и «заражающий» своей энергией окружающих. «Таких людей, как наши преподаватели, надо поискать, – говорили родители студийцев. – Дети идут на занятия с радостью и каждый раз возвращаются с горящими глазами».

Творческое начало есть в каждом человеке, уверена Елена Ралина, надо только помочь ему раскрыться. Причем не важно, сколько тому человеку лет – пять, пятнадцать или сорок пять. В залах музея рядом с работами детей – картины взрослых учеников центра, которые, погруженные в свою взрослую серьезную жизнь, и подумать не могли, что будут не то что выставляться, а вообще держать кисть в руке. Кстати, пять лет назад сразу кисть им и дали: на первом же занятии начали писать маслом, а про тонкости профессии художника узнали гораздо позже.

Сейчас для Галины Павловой, Евгении Мягковой, Татьяны Мендыбаевой, Серика Кудайбергенова, Анны Коряковой, Асии Ибраевой и других занятия живописью стали больше, чем хобби. Есть и успехи: явно видна настоящая жанровая эволюция от подражательных натюрмортов (Ралиной здесь равных нет, но быть похожей на нее хотелось всем) до пейзажей и портретов, выполненных пусть не мастерски, но мастеровито. Кому-то оказался ближе реализм, кому-то авангард, кто-то увлекся экспрессией (с названием картины «Любовь не выразишь словами» соглашаешься сразу: зачем они, когда есть краски, способные передать всю палит­ру чувств?). А вот творческая индивидуальность проявилась у каждого…

Сколько всего перепробовано и переделано на занятиях и детьми, и взрослыми! И сколько впереди. В Музее современного искусства выставка Persona plus проходит второй раз и не остается незамеченной. Четыре года назад «фишкой» экспозиции стали самые разнообразные коты, сейчас – ангелы. Которые тоже бывают разные – белые, голубые, розовые, оранжевые, с веснушками и без, с косичками и патлатенькие, в брючках, в длинных плать­ях и в мини…

– Наши работы в музее! Как у Шишкина, – сделали правильный вывод маленькие художники.

Взрослые были скромнее в само­оценке, но выглядели не менее гордыми и воодушевленными. Ведь преодолеть сомнения в себе, почувствовать азарт творчества и радость победы важно в любом возрасте.

Наталья КУРПЯКОВА