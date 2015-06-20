Вернисаж в метро Свежий выпуск 579 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Первая аналогичная выставка в метро прошла в 2013 году и была приурочена к празднованию Наурыза. Формат и место проведения выставки показались организаторам весьма удачными: интерьер станций метрополитена располагает к необходимому настрою на восприятие. К тому же картины мастеров кисти увидит как можно большее количество зрителей, которым не надо будет тратить время на походы в музеи и галереи. Вниманию пассажиров подземки представили сразу несколько десятков художественных работ. Жанровое разнообразие впечатляет: от живописи и графики до вышивок нитями и бисером.

– Наша выставка призвана стать стартовой площадкой в мир большого искусства для начинающих талантливых художников, – говорит координатор проекта Ольга Воднева. – Мы просим пассажиров метро дать свою оценку художественным работам посредством интернет-голосования. Авторы, чьи картины наберут наибольшее количество зрительских голосов, примут участие в параде галерей.

Среди выставленных работ можно встретить и полотна таких известных художников, как Жумадилхан Керимбек, и работы начинающих авторов, таких как 11-летняя Диана Медюк. И если Жумадилхан-ага работает в жанре живописи на протяжении многих лет, то юная Диана очень волнуется, поскольку занимается витражными композициями всего год.

Большой интерес вызвали работы Дмитрия Шорохова, выполненные в экспрессивной цветовой гамме. Его картины располагают к неспешному созерцанию глубины изображенного сюжета, наполненного теплыми красками и знакомыми пейзажами. Участниками выставки «Мастера идут к людям» стали и педагоги творческой мастерской Натальи Шумахер, которые занимаются со своими воспитанниками арт-терапией. Изобразительное искусство, по их твердому убеждению, способно решить огромное количество психологических проблем, особенно в подростковом возрасте. Успех выставки заставил организаторов проекта внести коррективы в свой рабочий календарь: подобные выставки в алматинском метрополитене они намерены проводить чаще.