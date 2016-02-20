​Вернисаж в вестибюле завода

Тридцать живописных полотен разного стиля и тематики украсили вестибюль заводоуп­равления Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром». Все они – кисти одной художницы, работающей на предприятии, – оператора копировальных и множительных машин Ирины Абитоцкой. Она рисует, сколько себя помнит, но представить картины широкому кругу зрителей решилась только сейчас. При содействии руководства и профсоюзного комитета АксЗФ ей удалось организовать персональную выставку.

Это результат кропотливой работы на протяжении года. Ирина трудилась не покладая рук. Символично, что персональная художественная выставка сотрудника на предприятии проходит впервые. И у Ирины Абитоцкой она тоже дебютная. Завод и живопись, как показала практика, сочетаются прекрасно.

– К этой идее знакомые меня подталкивали давно, но уверенности в том, что пришло время показывать созданное, не было. Все-таки я – художник-самоучка, – говорит Ирина Абитоцкая. – Не считала картины достаточно хорошими. Но сейчас наработан определенный багаж, и мне есть чем поделиться с людьми. Выставку я посвятила своим родителям, известным на заводе людям – Марии Павловне и Николаю Васильевичу Кашковым. Любовь к Родине, природе, животным, чувство прекрасного, романтизм, которые нашли отражение в творчестве, – все это с детства вложено в меня моими папой и мамой. Они, к слову, одними из первых приехали в наш город на строительство ферросплавного завода в 1964 году и до самой пенсии верой и правдой служили родному предприятию. Я горжусь, что являюсь продолжателем рабочей династии.

Примером в творчестве для Ирины, конечно, стал отец. Он работал в блоке ремонтно-механических цехов и мог из металла сварить любой шедевр. До сих пор многие детские площадки и детские садики в Аксу украшают оригинальные малые формы, соз­данные Николаем Васильевичем. Видя, как творит отец, Ирина тоже начала рисовать, а родители ее во всем стали поддерживать. И поддерживают до сих пор.

Ирина Абитоцкая надеется, что ее пример поможет всем тем, кто сомневается в собственных силах и творческих способностях. Коллеги своими положительными отзывами очень поддержали художницу, у которой успешно получается совмещать работу и хобби. Сейчас Ирина в творческом поиске: хотела бы освоить скульптуру в национальном стиле, создать серию работ, посвященных родному городу и предприятию. У художницы есть свое видение индустриальной темы, которым ей не терпится поделиться с земляками.