Свежий выпуск
​Вернисаж в вестибюле завода
Сергей ГОРБУНОВ, Аксу

Тридцать живописных полотен разного стиля и тематики украсили вестибюль заводоуп­равления Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром». Все они – кисти одной художницы, работающей на предприятии, – оператора копировальных и множительных машин Ирины Абитоцкой. Она рисует, сколько себя помнит, но представить картины широкому кругу зрителей решилась только сейчас. При содействии руководства и профсоюзного комитета АксЗФ ей удалось организовать персональную выставку.

Это результат кропотливой работы на протяжении года. Ирина трудилась не покладая рук. Символично, что персональная художественная выставка сотрудника на предприятии проходит впервые. И у Ирины Абитоцкой она тоже дебютная. Завод и живопись, как показала практика, сочетаются прекрасно.

– К этой идее знакомые меня подталкивали давно, но уверенности в том, что пришло время показывать созданное, не было. Все-таки я – художник-самоучка, – говорит Ирина Абитоцкая. – Не считала картины достаточно хорошими. Но сейчас наработан определенный багаж, и мне есть чем поделиться с людьми. Выставку я посвятила своим родителям, известным на заводе людям – Марии Павловне и Николаю Васильевичу Кашковым. Любовь к Родине, природе, животным, чувство прекрасного, романтизм, которые нашли отражение в творчестве, – все это с детства вложено в меня моими папой и мамой. Они, к слову, одними из первых приехали в наш город на строительство ферросплавного завода в 1964 году и до самой пенсии верой и правдой служили родному предприятию. Я горжусь, что являюсь продолжателем рабочей династии.

Примером в творчестве для Ирины, конечно, стал отец. Он работал в блоке ремонтно-механических цехов и мог из металла сварить любой шедевр. До сих пор многие детские площадки и детские садики в Аксу украшают оригинальные малые формы, соз­данные Николаем Васильевичем. Видя, как творит отец, Ирина тоже начала рисовать, а родители ее во всем стали поддерживать. И поддерживают до сих пор.

Ирина Абитоцкая надеется, что ее пример поможет всем тем, кто сомневается в собственных силах и творческих способностях. Коллеги своими положительными отзывами очень поддержали художницу, у которой успешно получается совмещать работу и хобби. Сейчас Ирина в творческом поиске: хотела бы освоить скульптуру в национальном стиле, создать серию работ, посвященных родному городу и предприятию. У художницы есть свое видение индустриальной темы, которым ей не терпится поделиться с земляками. 

Популярное

Все
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Поддержка казахстанцев и развитие страны
Казахстан встал на путь политических реформ
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Представлена книга «Кенесары-хан»
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
Решение принял народ
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Без давления на природу
Реорганизоваться или уйти
Друзей надежных много не бывает!
Имя поэта – в истории
К новым победам
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Свежий выпуск
А снос и ныне там
Свежий выпуск
Символ общих побед
Свежий выпуск
В приоритете – глубокая локализация
Свежий выпуск
В ожидании позитивных перемен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]