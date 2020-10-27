Верните деньги! Свежий выпуск 27 октября 2020 г. 9:40 Елена Левкович Утром – деньги, вечером – стульяЧуть больше месяца назад я уже поднимала эту тему – внезапно возникших трудностей при покупке в популярном российском интернет-магазине. Про популярность не придумываю: торговая площадка работает в 8 странах и занимает верхние строчки в рейтинге «Топ-100 крупнейших интернет-магазинов России». Притом, что сама проблема обрисовалась еще летом, я настороженно, но все же продолжала заказывать: в Казахстане был локдаун, а базовые потребности в одежде и предметах быта никто не отменял. Сейчас же ситуация накалилась. Поясню: всеми доселе любимый магазин резко сменил тактику – заказать товар без оплаты онлайн стало невозможно. Одновременно запретили и примерку в пунктах самовывоза, дабы их сотрудники поменьше контактировали с клиентами. Понятное дело, что уверения поставщика о том, что «сложившаяся обстановка обязывает нас принимать определенные меры в пользу сохранения здоровья наших клиентов и сотрудников» – так себе оправдание. Что-то я не припомню, чтобы люди по полчаса толпой стояли у кассы, сжимая в кулаках купюры и монеты, при этом демонстративно кашляя на менеджеров. Когда мне в первый раз задержали возврат денег, еще весной, я не особо обратила на это внимание: все бывает, где-то человеческий фактор, где-то техника подвела. Слышала о задержках и от знакомых, но реагировала спокойно: товары везут из российских городов, на границе столпотворение машин. Скажу больше: по словам уже давно знакомого мне менеджера в одном из пунктов выдачи, заказывать народ стал еще больше, чем до пандемии, – предоплата и возня с возвратами никого не испугала. А вот летом, добиваясь своих кровных больше двух недель, я призадумалась: не может быть, чтобы эта проблема коснулась только меня. Как оказалось, действительно не может. Примерно в это же время сразу у нескольких моих знакомых началась похожая свистопляска с возвратом денег. Кто-то смиренно ждал, полагая, что деньги вернут в любом случае, а кто-то, активный, вроде меня, неустанно слал сообщения во все доступные источники связи с администрацией магазина.Свистопляска с невозвратом денег творилась уже и на сайте самого интернет-магазина. Случайно наткнувшись на вкладку «отзывы», обомлела: начиная с весны, люди неделями, а то и месяцами ждали возврата своих денег. Суммы варьировались от пары тысяч до почти 200 тыс. тенге. Чтобы не быть голословной, приведу слова недовольных клиентов (удивительно, что интернет-магазин до сих пор не отключил функцию комментирования). Уточню: все отзывы – из казахстанского сегмента. Вот, например, отзыв от 3 июня: «Я наконец получил возврат своих денег за заказ, который оформил 9 апреля. Спустя 10 звонков по 1,5 часа уговоров отправить правильную квитанцию, потом признания и отправки на личный баланс». А вот еще: «06.05.2020 г. был произведен возврат товара на сумму 13 020 тенге, деньги до сих пор на карту не поступили, обращение писала шесть раз, отписываются одними и теми же фразами, мы были постоянными клиентами…» Или вот: «Жду возврат денег уже три месяца. Написала более 10 обращений».Я опустила все нелицеприятные слова, сказанные в адрес торговой площадки, а их, поверьте, немало – люди уже по-настоящему злятся. Меж тем магазин продолжает накручивать ситуацию – c сайта исчез раздел «Финансы», в котором была вкладка «Электронные чеки», а значит, нет теперь под рукой подтверждающих документов об оплате – теперь их будут предоставлять только по запросу. «Бьюсь, пишу, толку – ноль»Подобное неуважительное, мягко говоря, отношение интернет-магазина к клиентам вызвало большой общественный резонанс, и это неудивительно. Одно дело пойти купить вещь в обычном магазине, и если что-то не так, всегда есть возможность вернуться и решить проблему лично. С онлайн-площадками все сложнее, вернее, непонятнее – куда идти, с кого требовать? У нас в стране интернет-торговля пока еще не на столь высоком уровне, чтобы знать от и до ее правила и законы, пути решения возникающих (неизбежно) проблем. Пока государство только разрабатывает для электронной торговли новые правила, постепенно внедряя понятия, подлежащие урегулированию. В нашем случае сложность состоит еще и в том, что интернет-магазин – компания иностранная, юридический адрес которой зарегистрирован в Московской области. Есть, правда, казахстанский офис, но он указан как «адрес для корреспонденции», следовательно, максимум, что могут его сотрудники, – принять письма и переправить их в головную структуру. Как же пытаются достучаться клиенты до своего нерасторопного торгового контрагента?– Деньги мне задерживали несколько раз. Суммы небольшие, в пределах 5–10 тысяч, но ведь это в любом случае мои деньги, которые я не планировала дарить магазину, – говорит постоянный (пока еще) клиент интернет-магазина Марина. – Делаешь возврат, на сайте практически тут же отображается, что средства отправлены мне на карту, срок зачисления зависит от моего банка. И… тишина: ни денег, ни реакции на мои обращения. Каждый раз бьюсь, пишу, а толку – ноль. Писала и в телеграм-чат, и в Facebook, оставляла комментарии в карточке товара, но везде стандартные отписки: «деньги перечислены, ждите». А я не хочу ждать, это раз, а два – где гарантия, что мне все-таки вернут долг?Единственное, откуда приходят более-менее адекватные ответы, – электронная почта интернет-магазина. Но и там подчас убеждают, что средства переведены, а потом, спустя несколько дней ожидания, сами присылают письмо, что «простите за задержку, деньги были переведены только сегодня». Чуть дальше в отстаивании своих прав пошла Виктория, с которой я познакомилась в телеграм-чате, организованном с единственной целью – вернуть деньги. По словам женщины, она многолетний пользователь торговой площадки, но со сложностями столкнулась впервые этой осенью. – Заказала одно, а пришел совершенно другой товар – как тут не вернуть? – рассказывает клиентка. – Сделала возврат 23 сентября, первые пару недель совершенно не беспокоилась – мало ли какие причины. А потом начала активно писать им, звонить. И получать однообразные ответы. Терпение лопнуло, и я сначала обратилась в Общество защиты прав потребителей, а потом отправила на почту магазина досудебную претензию. Свои деньги – 44 тыс. тенге – девушка получила спустя месяц после возврата покупки. В данный момент в телеграм-группе несколько десятков участников, ждущих свои деньги не первую неделю. Многие из них также написали обращения в местные (все – из разных регионов) департаменты по защите прав потребителей. К слову, я и сама писала письма: одно – в столичный департамент по защите прав потребителей, второе – в РОО «Национальная лига потребителей». Минуло с тех времен ровно 10 дней, но, как говорится, ни ответа, ни привета. То ли обе организации завалены обращениями от клиентов нерадивого электронного продавца, то ли просто не особо заинтересованы в спешном урегулировании ситуации. Хотя, судя по отзывам состоящих в группе клиентов, руководство алматинского департамента готово к решительным действиям по защите попранных прав казахстанских покупателей: жалобы принимают, перезванивают, интересуются, вернули ли деньги, регулярно сверяют и дополняют списки заявителей.За официальным комментарием по поводу сложившейся ситуации я обратилась в Комитет по защите прав потребителей. В тот же день мне дали ответ: «Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК совместно с руководством интернет-магазина ведется работа по возврату денежных средств потребителям Республики Казахстан – клиентам данного магазина. Всего со второй половины сентября по сегодняшний день в КЗПП поступило более 90 жалоб граждан в отношении интернет-магазина на сумму 3,9 млн тенге. В результате принятых КЗПП мер (переговоров, официальной переписки) 66 потребителям возврат средств уже осуществлен на сумму 3,2 млн тенге. Остальным потребителям… средства будут возвращены до конца октября 2020 года».Что касается ответа самого интернет-магазина, то у них все стабильно: «При оформлении возврата денежные средства перечисляются в тот же день, далее банк зачисляет средства потребителю. Текущая задержка с перечислением средств связана с техническими проблемами банка, обслуживающего счета интернет-магазина».Интересно, какие же это технические проблемы так всерьез и надолго «вырубили» столь слаженно действующую доселе систему? Ладно бы эти «проблемы» длились неделю, ну месяц, но ведь жалобы начали поступать даже не в сентябре!При этом КЗПП добавляет: общее количество потребителей республики, ожидающих возврата средств от интернет-магазина, неизвестно. Поэтому в случае невозврата средств данной компанией необходимо обратиться в КЗПП или региональный департамент по защите прав потребителей, а также подать жалобу онлайн: через телеграм-бот @kzpp_bot или портал электронного правительства. Ну, тут-то все ожидаемо: далеко не каждый дойдет до комитетской инстанции в попытках вернуть свои кровные. А между тем очень зря – давно пора привыкнуть решать подобные вопросы через профильные органы, для того они и созданы – нас, простых потребителей, защищать. Когда и чем закончится нынешняя ситуация с возвратом денег, пока неизвестно. По уверениям и интернет-магазина, и департаментов, долги будут погашены не позднее конца октября. Ну что ж, поживем – увидим…