Верните городу архитектора!

На площадке столичной СЦК состоялось заседание «круглого стола» с участием спикеров, представителей МИИР и Минюста РК, руководителей профессиональных отраслевых объединений и научных организаций, обсудивших актуальные для казахстанских реалий вопросы архитектуры и градостроительства.

В числе спикеров, посвятивших свои выступления наиболее «узким местам» отечественной градостроительной практики, – председатели: Союза архитекторов РК – Серик Султангали, Союза градостроителей РК – Любовь Нысанбаева, директор Института архитектуры и строительства им. Т. Басенова – академик Болат Куспангалиев, почетные архитекторы РК Алексей Абилов, Сарсенбек Жунусов, Аркинжан Маметов и другие.

Глава Союза архитекторов Казахстана Серик Султангали констатировал, что, к сожалению, начиная с периода бурной и беспорядочной застройки городов и до сегодняшних дней, роль архитектуры в отечественной градостроительной практике сведена к минимуму.

– К чему это привело? К тому, что наблюдается сегодня в сфере градостроительства, то есть к полнейшей бессистемности и безобразию, – подчеркнул Серик Султангали.

Он также сообщил, что реалии современного урбанистического развития требуют кардинальных перемен в сфере градостроительства, формирования на местах профессиональных советов из числа архитекторов, экспертов и практиков, которые выступали бы в качестве ключевого звена в вопросах формирования облика наших городов. Сообщество архитекторов и градостроителей обратилось с письмом к Главе государства, в котором изложена суть многих проблемных вопросов отрасли и пути их преодоления.

– Мы обратились к Президенту, чтобы восстановить былой авторитет представителей отечественной архитектуры в государстве и обществе, способствовать развитию системы профессионального проектирования и компетенций, – отметил глава Союза архитекторов.

Союз архитекторов Казахстана существует немногим менее века – с 1936 года. Как профессиональное сообщество данный союз всегда пользовался большой поддерж­кой со стороны представителей власти. Наиболее ярко это проявилось в 70–80-х годах прошлого столетия, когда отечественная архитектура не только бурно развивалась, достигая невероятных результатов, но и обладала куда более высоким статусом, чем сегодня. Именно в этот период в республике выросла и сформировалась целая плеяда ярких звезд национальной архитектуры. Это и Толеу Басенов, руководивший проектированием многих известных объектов в Алма-Ате и других городах республики, и Шот-Аман Валиханов, и Малгабар Мендикулов, Рустем Сейдалин, Владимир Кацев, Юрий Ратушный.

Архитекторы и градостроители занимались разработкой генпланов развития городов, утверждаемых с участием высшего руководства страны. При этом данный документ, прошедший длительный путь согласований и корректировок, утвержденный руководством страны, выступал в качестве незыблемой программы действий, принятой к исполнению. По сути, в него невозможно было вносить какие-либо корректировки. Только в особых случаях, да и то это случалось лишь один раз в 10 лет.

По словам главы Союза архитекторов, в письме к Президенту также обращено внимание на проблемы Алматы, связанные с «точечной», чрезмерно плотной застройкой, осуществляемой без учета ключевого фактора региона – сейсмики. Высотность возводимых жилых комплексов, низкое качество некоторых объектов и прочие нарушения не могут не волновать не только архитекторов, но и горожан, вынужденных проживать в условиях подобного «безо­бразия», отметил глава союза.

– Примеров безответственного отношения к развитию городов в стране сегодня немало. При этом нередко дело доходит до ожес­точенных противоречий между строительными компаниями и местными жителями. Например, в Шымкенте, если помните, был спор между компанией-застройщиком и общественностью города, выступавшей за сохранение данного исторического участка, да ее усилия оказались тщетными, – сказал спикер.

По его мнению, все это происходит в условиях отсутствия главного инструмента – градостроительного совета, роль которого в современной практике градострои­тельства по-прежнему трудно переоценить.

В целом, пользуясь предоставленной площадкой, эксперты постарались поднять многие вопросы, связанные с бессистемным характером развития как крупных казахстанских мегаполисов, так и средних городов. В частности, было отмечено, что, если раньше городская агломерация как таковая воспринималась далеко не позитивным фактором, поскольку это территория чрезмерной концентрации населения, транс­порта, предприятий, а значит, больших проблем, то сегодня об этом говорят как о нормальном поступательном процессе. Несмотря на ряд гипертрофированных аспектов урбанизации, оборачивающихся неуправляемыми пока проб­лемами, включая маятниковую миграцию и постоянное изъятие окрестных земель сельскохозяйст­венного назначения, что некогда кормили город.

К числу существенных проблем следует также отнести корректировку законодательства об архитектуре и отсутствие, как уже было сказано выше, градостроительного совета.

– Его упразднили, хотя архитекторы должны советоваться с коллегами, общаться, слушать и слышать советы, решать какие-то общие вопросы и решать их на уровне города, – отмечает президент Союза градостроителей РК Любовь Нысанбаева.