Верните райсуды!

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Наталия Портнягина

Жители ряда сел Акжаикского и Казталовского районов Западно-Казахстанская области не согласны с упразднением районных судов.

С этой проблемой они обратились в областной филиал РОО «Әділдік жолы». По словам руководителя филиала Бауыржана Ахметжана, речь идет о закрытии суда № 2 в селе Тайпак и суда № 2 в селе Жалпактал. Сельчане с недоумением встретили новость, так как эти села являются бывшими райцентрами с большой численностью населения. Райсуды обслуживали порядка 27 тыс. сельских жителей 44 аулов 15 сельских округов.

Удаленность сел от райцентров значительно усложнит процедуру судебной защиты и отправления правосудия, считают их жители. Так, Тайпак находится от села Чапаево на расстоянии 149 км, а между селом Жалпактал и райцентром Казталовка – 60 км. На территории, относящейся к ведению суда № 2 Акжаикского района, есть аулы, расположенные на другом берегу реки Урал (Карауылтобе, Есенсай, Жубан, Конеккеткен, Базаршолан, Базартобе, Жанама). Переправа весной и осенью крайне затруднительна. Добираться сельчанам до райцент­ра будет нелегко, и обойдется это в копеечку. Не решит проблему и проведение заседаний в онлайн-режиме, так как уровень сотовой связи там ниже среднего.

Этот вопрос был озвучен на очередном заседании общественного совета ЗКО. Аким области Нариман Торегалиев пообещал просьбу сельчан лично передать председателю Верховного суда.

#суд

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