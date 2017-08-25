​Верность истине и справедливости

В становлении национального правового самосознания, формировании казахской государст­венности значительную роль играли личности. Их наследие, сохраняемое в живой памяти народа как бесценный духовный опыт, служит безошибочным нравственным ориентиром для новых поколений казахстанцев.

Нурсултан Назарбаев, формулируя важнейшие принципы модернизации общественного сознания, справедливо отмечает необходимость сохранения культурно-исторических смыслов и общественных ценностей как обязательное условие успешного проектирования будущего страны. «Для Казахстана это особенно важно. Мы – огромная по территории страна с богатой духовной историей… Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов», – подчеркивает Президент.

Общественно-политическая структура казахского общества в период утверждения степной демократии и законности отражала правосознание народа. В центре казахского права «Жарғы» находилась особая социальная категория – би, соединявшая в одном лице законодателя, знатока источников, правил и процедур «Степного права», поэта и оратора. Традиционное для казахов бийское правосудие продолжает сохраняться в исторической памяти народа эталоном законности и справедливости.

Одним из выдающихся проводников нравственных и правовых принципов и традиций народа, одним из основателей и ярких представителей казахской правоведческой культуры был великий общественный и политический деятель Казыбек-би, чье 350-летие отмечает Сарыарка. С его именем связана целая эпоха в истории казахской степи.

Законотворческая и судебная деятельность Казыбек-би приш­лась на важнейший для формирования и укрепления казахской государственности исторический период, именуемый в литературе «золотым веком правосудия». Казыбек-би – «қазып айтқан Қазыбек», «доходящий до самой истины Казыбек» – был не только свидетелем славной эпохи, но и активным ее созидателем – хранителем, истолкователем, реформатором.

Рос и воспитывался Казыбек в традиционной степной культурной среде. Одаренного ребенка с детства готовили к стезе общест­венного деятеля. Прежде чем стать бием, юноша прошел школу профессионального и нравственного совершенствования. Он изу­чал богатое устное творчество народа и наследие знаменитых биев, обучался технике красноречия и основам народной мудрости.

По традиции, кроме личных качеств и знаний закона, для получения общественного призна­ния в звании бия необходимо было пройти два испытательных этапа: продемонстрировать интеллект и логику опытным учителям, отвечая на их вопросы, и получить бата мудрецов. Эти испытания носили многомерный оценочный характер, определяли идейные убеждения и нравственные установки претендента на высокий статус. Уже в 12 лет Казыбек получил бата легендарного в младшем жузе Монке-би. Искусству судебного красноречия он учился у титулованного Толе-би, что являлось гарантией безусловного признания авторитета молодого судьи.

Казыбек-би был выдающимся оратором. Его судебное красноречие имело весомую доказательную силу и убедительность. Не случайно за ним закрепился титул «Ағын судай әйгiлi шешен» – «Его красноречие подобно бурлящему потоку водопада». Ораторский дар в сочетании с высокой эрудицией, следование традициям знаменитых биев, ратовавших за мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, принесли Казыбек-би раннюю известность. Заслуженный авторитет закрепился победами на судебных и политических процессах, а также на ниве защиты интересов рода и отечества.

Усилия Казыбек-би способство­вали установлению мира между казахским и калмыцким народами. Первая посольская миссия к джунгарскому правителю, в составе которой был 19-летний Казыбек, оказалась успешной: были освобождены соплеменники и возвращен угнанный джунгарами скот. Молодой смелый блестящий оратор благодаря искусству убеждения вышел победителем из словесного поединка с джунгарским ханом. Затем последовало еще несколько посольских миссий, результатом которых стало соглашение с джунгарами – «впредь жить в мире и согласии».

В одну из таких поездок, датируемую 1743 годом, в качестве посла Казыбек-би участвовал в переговорах с Галдан Цереном и добился освобождения из плена и возвращения на родину султана Аблая. Вместе с другими известными биями Казыбек принимал участие в установлении дипломатических отношений с правительствами Китая, Бухары, Монголии, с Россией.

В Среднем жузе Казыбек-би считался «самосильнейшим». Слава его простиралась далеко. Он стал легендой эпохи. Вместе с Толе-би и Айтеке-би входил в когорту «трех правителей дум» казахского народа. В официальном, относящемся к 1763 году, донесении русского представителя сказано, что Казыбек-би «в Средней орде за главного судью почитают, к которому сам Абулмамбет-хан, так и Аблай и прочих улусов султаны, знатные старшины для всякого совету всегда и почти каждогодно приезжают и без его согласия ничего знатного не приемлют».

Подобный непререкаемый авто­ритет бия отражал фундаменталь­ный принцип правовой идеологии казахского общества. Судебная власть имела исключительное значение для кочевников – она была ведущей в системе управления, широко распространенной, уважаемой, близкой и понятной народу. В сравнении с ханской властью она была более развитой и в понимании степняков выступала как символ государст­венности, являлась удобным, эффективным, быстрым, можно сказать, универсальным средством осуществления государственной власти.

Звание «бий» было не столько наследственным или жалуе­мым, сколько заслуженным, почетным. Бий в первую очередь был общест­венной фигурой, мудрецом, получившим народное призна­ние. Основные требования, которые предъявлялись к нему, как отправителю правосудия, – это ораторский талант и честность, доскональное знание норм обыч­ного права, основ степного закона, вошедших в историю под названием «Қасым ханның қасқа жолы» – «Главное уложение Касым-хана (начало ХVI в.), «Есiм ханның ескi жолы» – «Рецепция правовой старины Есим-хана» (первая четверть XVII в.), «Жеты-Жарғы Тауке хана» – «Семь уложений Тауке-хана» (последняя четверть XVII в.), знание основных судебных прецедентов биев, начиная со знаменитого Майкы-би (XI–XIII вв.).

Истина и справедливость были фундаментальными основами судопроизводства и выносимых судебных решений биев. В народе говорили: «Атанның құлы айтса да, әділдікке басыңды ұр» – «Поклонись справедливости, если она высказана даже и рабом твоего отца». «Би төрттiң кұлы: адал еңбек, таза ниет, терең ой, әдiлдiк» – «Би – раб четырех господ, которыми являются честный труд, благородство мысли, глубоко­мыслие и справедливость».

Правосудие биев было призвано обеспечить мир и стабильность в обществе кочевников, стало первоосновой судоустановления. В годы объединения казахских земель, выхода из политического кризиса «три великолепных бия» («аты шулы үш би»), «три пророка» («үш пайғамбар») – Казыбек-би, Толе-би и Айтеке-би – составили главную опору Тауке-хану, возглавившему государство в судьбоносное время и ставшему основоположником обычного права казахов как юридической системы казахского общества.

При непосредственном учас­тии Казыбек-би был разработан крупный законодательный акт – свод законов «Жеті Жарғы» («Семь установлений»), принятый на всенародных съездах вблизи Туркестана и отразивший патриотическую волю масс. Благодаря целенаправленной консолидирующей политике удалось установить правовую структуру казахского государст­ва, отвечающую потребностям и традициям общества.

Как дань особого уважения к заслугам биев в 1993 году на юге Казахстана в урочище Ордабасы был заложен парк, посвященный памяти трех биев-судей. На его открытии, состоявшемся 28 мая 1993 года, присутствовали президенты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Президент Рес­публики Казахстан Нурсултан Назарбаев сказал, что три бия «cтали для казахов непреходящим символом единства. Их страстные речи овладели умами потомков, как изречение священных книг. Их исторические заслуги перед казахским народом, их значимость в нашей истории невозможно переоценить».

Столетия отделяют современное поколение от золотого века бийского правосудия. Сегодня коренным образом изменилась социально-политическая среда, нормы и содержание права. Соответствие государственных стратегий развития Казахстана нормам Конституции – важнейшего программного документа страны – обеспечивает как экономическую и политическую эффективность нашего развития, так и его социально-нравственную состоятельность.

И на современном этапе бийский суд продолжает олицетворять в общественном представлении высокий профессионализм, честность, верность справедливости и истине. Бийское правосудие как эталон законности не только продолжает сохраняться в исторической памяти народа, но и приобретает актуальность как ценностный ориентир в правовом и конституционном строи­тельстве Казахстана.