Верность, любовь и уважение

Это далеко не полные, но основные составляющие семейных ценностей. В Семее, как и во всем Казахстане, они на первом месте. В этом мы убедились, поговорив сразу с несколькими семьями.

В нынешнем году семья Канаевых отметила бы железную свадьбу – 65 лет совместной жизни. Но недавно не стало главы семьи – Сагидуллы Канаева. Всю жизнь он проработал на кожевенно-меховом комбинате. Его супруга Рашида в свои 17 лет совмещала учебу в школе с трудовой деятельностью в банке в качестве курьера. Освоив профессию повара, стала трудиться на комбинате общественного питания, где и проработала до ухода на заслуженный отдых. Семейная чета воспитала четырех дочерей и осуществила свою мечту, дав всем высшее образование.

– Мама с папой прожили вместе 64 с половиной года, воспитали четверых дочерей, семь внуков и 10 правнуков, чему мы несказанно рады и думаем, что это не последние правнуки. В 2018 году наша семья победила на респуб­ликанском конкурсе «Мерейлі отбасы». Было здорово и приятно представлять и город, и область. Сначала было 47 семей, затем на следующий этап конкурса ­прошли 16, и мы вошли в их число, – рассказала дочь Альфия. – С самого детства родители прививали нам любовь к труду, уважение к старшим, учили быть ответственными за выполняемую работу. Все эти качества теперь уже мы стараемся передать своим детям, внукам и правнукам.

Старшая внучка Далида Давлятшина была приглашена на обучение в рамках программы «Болашақ» в США, в Университет «Корнелл», который блестяще окончила с дипломом финансис­та и в настоящее время работает одним из ведущих специалистов в зарубежном банке. А окончивший турецко-казахский лицей с аттестатом отличия внук Дамир Рафиков продолжил учебу в Университете Анкары, сейчас он по приглашению крупной строительной компании живет и трудится в Германии. Младшая внучка Камилла Сафина, являясь мастером спорта Республики Казахстан и членом сборной РК по художественной гимнастике, поступила в Российскую академию спорта, где успешно совмещает отличную учебу, работу и общественную деятельность.

Остальные внуки, также успешно окончившие вузы, трудятся в компаниях и организациях Казахстана, а правнуки хотят походить на своих родителей – быть трудолюбивыми, целе­устремленными, спортивными и порядочными людьми. Рашида Канаева – пос­тоянная участница всевозможных городских мероприятий, она вмес­те с дочками с удовольствием принимает участие в кулинарных конкурсах «Татарочка». Часто призовые места «вкусного» конкурса достаются именно семье Канаевых.

А в интернациональной семье Темирхановых семь детей, из которых четверо – приемные. Старшему сыну уже 23 года, а самому младшему – два годика. Вместе с супругом Алтаем Марина Темирханова наладила семейный бизнес по ремонту и отделке квартир. Несмотря на постоянную занятость, Алтай и Марина стараются много времени уделять детям и активно участвовать в общественной жизни. Марина – председатель родительского комитета школы, а муж представляет совет отцов. Плюс ко всему семья частый гость в Доме престарелых инвалидов, которому оказывает посильную помощь.

В прошлом году Темирхановы победили в республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы», получив приз в пять миллионов тенге. Выигрыш семья потратила на улучшение своих жилищных условий. На конкурсе представили видеоролик с рассказом о себе, продемонстрировав свои творческие способности.

– Наш видеоролик получился достаточно большим, потому что и семья у нас большая, пока о каж­дом по две минуты рассказали, вот уже и 13 минут прошло. Кроме того, мы сняли видеоролик, в котором показали сценку-пантомиму. Наша победа в «Мерейлі отбасы» – заслуженная. Но отмечу, что познакомившись на конкурсе с другими его участниками, мы поняли, что каждая из семей достойна представлять наш город. Такими людьми нужно гордиться, – подчеркнула Марина Темирханова.

А вот у семьи Мусабаевых общий стаж в железнодорожном деле – 900 лет. Трудовая династия видела, как становилась на рельсы целая отрасль нашей страны.

Все эти годы семья оставалась преданной своей профессии, переживая на любимой работе и горе, и радость. Сейчас уже трудится четвертое поколение Мусабаевых. Профессию железнодорожника выбирают с самого детства. Любимому делу глава семейства Мухаметкали Мусабаев отдал более 40 лет. По стопам отца решил пойти и сын. Сегодня они вместе трудятся на железной дороге и являются примером для многих начинающих путейцев.

– Мы, железнодорожники, продолжаем дело своих предков. Я очень рад, что наши дети нас уважают и выбирают ту же профессию. Это большая честь для семьи Мусабаевых. На сегодня общий трудовой стаж нашей династии железнодорожников составляет более 900 лет. Тут я познакомился и встретил свою супругу, стал отцом и ветераном железной дороги. Сейчас трудятся мои дети, внуки и правнуки, – говорит начальник железнодорожной станции «Жарма» КТЖ Мухаметкали Мусабаев.

Эстафету принял и сын почетного железнодорожника Мухамет­кали Мусабаева Расул Каукен. Интерес к будущей профессии у него появился еще в раннем возрасте. Со временем интерес перерос в настоящую мечту связать свою жизнь с железной дорогой. Сегодня Расул трудится ревизором движения службы безопасности КТЖ Семея.

– Железнодорожная форма, работа в день, в ночь, магистрали, поезда... Можно сказать, что наше детство прошло под стук колес и звукового сигнала локомотивов. Основатель нашей династии, мой дедушка Каукен, начал свой славный трудовой путь с простого стрелочника. Теперь этот путь продолжаем мой отец, я, моя сестра. 40 лет в этой отрасли отработала и моя мама, недавно вышла на пенсию. Если в 2014 году я был самым младшим представителем нашей династии на железной дороге, то сегодня наше общее семейное дело продолжают двоюродные братишки и сестренки, – рассказывает Расул Каукен.

...Вот такими семьями и сильна наша страна!