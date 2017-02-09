Действительно, ваша страна идет своей, особой дорогой, и сегодня в мире говорят о Казахстанском пути как об уникальной и продуктивной модели развития. За прошедшие 25 лет независимости республика достигла значительных результатов и стала одной из самых благополучных среди новых независимых государств. Международные эксперты и лидеры ведущих держав сходятся во мнении, признавая казахстанский опыт реформ успешным.

Устоявшейся точкой зрения является и то, что формирование сильной президентской республики в Казахстане связано прежде всего с личностью Нурсултана Назарбаева, по-настоящему мудрого, популярного и харизматичного лидера, действующего адекватно вызовам времени. Успех Первого Президента напрямую связан с заслугами в осуществлении коренных реформ, проводимых с учетом политической ситуации в республике, ментальных и психологических особенностей народа.

И в этот раз ­Нурсултаном ­Назарбаевым ставится сложнейшая задача в вопросах перераспределения полномочий между ветвями власти по двум ключевым направлениям. Как отметил он в своем Обращении, «во-первых, следует передать значительную часть установленных законом полномочий Президента по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам. Во-вторых, более сложная задача – сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне».

Предстоит громадная работа по проведению перераспределения властных полномочий, при этом нужно будет избежать их размытости, дублирования одних и тех же функций разными органами государственной власти. Нельзя допустить, чтобы перераспределение полномочий между ветвями власти привело к ослаблению государственного управления в целом. Реформы должны будут укрепить каждую ветвь и сделать власть эффективной и ответственной.

Предложенная программа конституционных реформ показывает, что Казахстан уверенно движется своим уникальным путем в сторону дальнейшего демократического развития.