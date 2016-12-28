​Вернулась вода в села

Предваряя событие, председатель Комитета по водным ресурсам МСХ Ислам Абишев и заместитель акима области Бауржан Касенов рассказали о значении этого проекта, поздравили с трудовой победой участников строительства водоподающей магистрали. А затем все участники мероприятия отправились осматривать насосную станцию второго подъема, расположенную в селе Исы Байзакова, в 110 км от места забора иртышской воды.
Пуск первой очереди Беловодского группового водопровода требовал большой, заслуженной гласности, так как первые 14 населенных пунктов территории района будут обеспечены качественной иртышской водой, которую они ждали почти два десятилетия. Заслуга генподрядного РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства, его павлодарского филиала и смежных организаций в том, что они повернули историю вспять и возрождают то, что в свое время было заброшено.
Беловодский групповой водопровод был построен в 80-е годы прошлого столетия для снабжения питьевой водой населенных пунктов Павлодарской, Кокшетауской и Омской областей. Строительство не было завершено в полном объеме, но тем не менее, этот комплекс исправно подавал воду Иртыша в засушливые степи. Он прекратил свое действие в 1998 году и был отключен от системы электроснабжения из-за долгов водопользователей. В итоге все сельские населенные пункты Иртышского района Павлодарской области и другие потребители, подключенные к Беловодской магистрали, остались без питьевой воды.
В целях восстановления Беловодского группового водопровода и реализации государственной отраслевой программы «Питьевая вода» был разработан проект реконструкции этого комплекса. Теперь, как рассказал руководитель павлодарского филиала «Казводхоза» Жумагельды Кожанов – районная исполнительная власть, акимы сельских округов начнут к каждому строению прокладывать в селах водопроводную сеть.