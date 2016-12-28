​Вернулась вода в села

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Предваряя событие, председатель Комитета по водным ресурсам МСХ Ислам Абишев и заместитель акима области Бауржан Касенов рассказали о значении этого проекта, поздравили с трудовой победой участников строительства водоподающей магистрали. А затем все участники мероприятия отправились осматривать насосную станцию второго подъема, расположенную в селе Исы Байзакова, в 110 км от места забора иртышской воды.

Пуск первой очереди Беловодского группового водопровода требовал большой, заслуженной гласности, так как первые 14 населенных пунк­тов территории района будут обеспечены качественной иртышской водой, которую они ждали почти два десятилетия. Заслуга генподрядного РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства, его павлодарского филиала и смежных организаций в том, что они повернули историю вспять и возрождают то, что в свое время было заброшено.

Беловодский групповой водопровод был построен в 80-е годы прошлого столетия для снабжения питьевой водой населенных пунк­тов Павлодарской, Кокшетауской и Омской областей. Строительство не было завершено в полном объеме, но тем не менее, этот комплекс исправно подавал воду Иртыша в засушливые степи. Он прекратил свое действие в 1998 году и был отключен от системы электроснабжения из-за долгов водопользователей. В итоге все сельские населенные пункты Иртышского района Павлодарской области и другие потребители, подключенные к Беловодской магистрали, остались без питьевой воды.

В целях восстановления Беловодского группового водопровода и реализации государственной отраслевой программы «Питьевая вода» был разработан проект реконструкции этого комплекса. Теперь, как рассказал руководитель павлодарского филиала «Казводхоза» Жумагельды Кожанов – районная исполнительная власть, акимы сельских округов начнут к каждому строению прокладывать в селах водопроводную сеть.

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