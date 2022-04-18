Свежий выпуск Вернулись к допандемийному уровню 18 апреля 2022 г. 0:15 Юрий Иртышов Итоги деятельности АО «НК «Kazakh Invest» за 2021 год рассмотрены на состоявшемся в Правительстве заседании под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова. Как доложил председатель правления Национальной компании Меиржан Юсупов, при поддержке Kazakh Invest в 2021 году было осуществлено 57 проектов на сумму свыше 3,8 млрд долларов, создано около 5 тыс. рабочих мест. Организовано более 190 визитов иностранных инвесторов в регионы Казахстана с посещением производственных площадок и проведением переговоров с представителями госорганов и местного бизнеса. Следует отметить, что по итогам 2021 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вернулся к допандемийному уровню и составил 23,7 млрд долларов. По поручению руководства республики продолжается широкомасштабная работа по локализации производств международных компаний на территории страны. Более чем 200 компаниям несырьевых отраслей из 30 стран мира направлены пакеты инвестиционных предложений. С заинтересованными структурами ведутся переговоры. Премьер-министру также было доложено о результатах деятельности представителей Kazakh Invest за рубежом. Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, показатели эффективности их работы ежегодно рассматриваются на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди. Отмечено, что работа в данном направлении активизируется вследствие постепенного снятия антиковидных ограничений в регионах пребывания зарубежных представителей компании.