Итоги деятельности АО «НК «Kazakh Invest» за 2021 год рассмотрены на состоявшемся в Правительстве заседании под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

Как доложил председатель правления Национальной компании Меиржан Юсупов, при поддержке Kazakh Invest в 2021 году было осуществлено 57 проектов на сумму свыше 3,8 млрд долларов, создано около 5 тыс. рабочих мест. Организовано более 190 визитов иностранных инвесторов в регионы Казахстана с посещением производственных площадок и проведением переговоров с представителями госорганов и местного бизнеса.

Следует отметить, что по итогам 2021 года валовой приток прямых иностранных инвес­тиций в Казахстан вернулся к допандемийному уровню и составил 23,7 млрд долларов. По поручению руководства респуб­лики продолжается широкомасштабная работа по локализации производств международных компаний на территории страны.

Более чем 200 компаниям несырьевых отраслей из 30 стран мира направлены пакеты инвестиционных предложений. С заинтересованными структурами ведутся переговоры.

Премьер-министру также было доложено о результатах деятельности представителей Kazakh Invest за рубежом. Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, показатели эффективности их работы ежегодно рассматриваются на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеу­берди.

Отмечено, что работа в данном направлении активизируется вследствие постепенного снятия антиковидных ограничений в регионах пребывания зарубежных представителей компании.