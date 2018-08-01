​Вернулись, но не все

Шесть человек спасены в горах Кыргызстана после камнепада.

30 июля на леднике Скрябина в Чуйской области соседней Кыргызской республики произошел камнепад, в результате которого пострадала группа казахстанских и российских туристов. Уже через несколько часов от кыргызского МЧС в МВД РК поступило официальное обращение с просьбой выделить и направить воздушное судно со спасателями для оказания помощи пострадавшим.

Об этапах спасательной операции и ее результатах рассказал замес­титель министра внутренних дел РК Юрий Ильин. По его словам, ЧП прои­зошло на высоте более 4 тыс. м над уровнем моря, и в западне оказались сразу семеро: четверо казахстанцев и трое россиян. Им на помощь вылетел вертолет МИ-171 «Казавиаспаса» КЧС МВД РК. На борту – 14 человек, девять из которых – профессиональные спасатели ГУ «РОСО» КЧС с большим опытом проведения поисково-спасательных и других неотложных работ. С ними отправились к пострадавшим и поисковые собаки.

Прибывший на ледник вертолет заб­рал не только уцелевших, но и тело погибшего казахстанца 1976 года рож­дения. По прилете в Казахстан оно было передано в подразделение ДВД Алматинской области для проведения следственных мероприя­тий. Выжившие же туристы уже подверглись тщательному осмот­ру со стороны медиков, угрозы их жизням не выявлено. Оперативная группа продолжает следственные мероприятия, опрос очевидцев и пострадавших.

– В настоящее время можно констатировать, что спасательная операция завершена, – заключил зам­главы МВД РК.

По его мнению, камнепад мог быть спровоцирован перепадом температур и неустойчивостью скальных пород ввиду произошедшего недавно в этом районе землетрясения.