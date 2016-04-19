​Вернулись победителями

Восьмиклассник Даулетбек Бекалыулы, например, на протяжении года исследовал материалы, из которых делают детские игрушки. И вместе со своим научным руководителем смог доказать, что на первый взгляд невинные машинки и куклы представляют реальную угрозу для детского здоровья, поскольку в них превышена допустимая норма содержания фенола. О последствиях использования таких игрушек школьнику рассказали медики, а полученную информацию он включил в свое исследование.

Команда шымкентских школьников оказалась не только самой многочисленной, но и самой подготовленной. Как результат – победы, с которыми вернулись начинающие ученые домой. В копилке шымкентцев четыре первых места в разных номинациях. Они достались Жансулу Калназар, Нурикамал Абдикарим, Акерке Бахадур и Гулсезим Орындык. Победителей после возвращения домой чествовали в актовом зале школы. Руководство учебного заведения считает, что пример этих ребят подтолкнет к научным изысканиям и других школьников.