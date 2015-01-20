Вернулись в группу лидеров Свежий выпуск 555

Приехав домой после очередного неудачного вояжа, казахстанцы дважды обыграли соперников из Верхнего Уфалея – команду «Никельщик» (3:2 и 7:3) – и вернули себе место в группе лидеров. 24–25 января «Акжайык» принимает хоккеистов «Динамо-Маяка» из Краснотурьинска.

Сейчас в активе нашей дружины 32 очка и второе место в группе № 2 (10 побед, 2 ничьи, 8 поражений). Впереди – «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) – 33 очка. В число лидеров также входят «Локомотив» (Оренбург) и «Универсал» (Саратов), набравшие по 30 очков. Лучшим бомбардиром «Акжайыка» значится Сергей Башаев, забивший 22 мяча.