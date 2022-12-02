Вернулись в зону плей-офф

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Кошкарбек Тусипов

Столичный «Барыс» одержал победу в Челябинске над «Трактором» со счетом 4:1 в регулярном первенстве КХЛ.

Уже на исходе 3-й минуты первого периода казахстанскую коман­ду вперед вывел нападающий Михаил Рахманов. Во второй двадцатиминутке на 21-й минуте Адиль Бекетаев увеличил отрыв, а на 23-й новичок «барсов» канадский защитник Алекс Грант довел преимущество нашего клуба до 3:0.

На 28-й минуте россиянин Михаил Горюнов-Рольгизер забросил единственную шайбу для «Трактора». Ну а жирную точку в поединке на 52-й минуте поставил один из лидеров как «Барыса», так и сборной Казахстана Никита Михайлис.

Эта победа позволила «Барысу» набрать 33  очка и подняться на восьмое место в Восточной конференции международной Континентальной хоккейной лиги, то есть вернуться в зону плей-офф. Уже сегодня астанинцы на своей арене будут принимать лидера Востока – «Автомобилист» из Екатеринбурга.

– Помог нам победить достаточно быстрый гол. Команда была заряжена, был хороший настрой, а быстрый гол помог раскрепоститься. Мы достаточно быстро двигались, хорошо возвращались в оборону. Где-то после пропущенного гола, не то что курьезного, но допущенного из-за ошибки, немного сбавили, а «Трактор» перевел игру в нашу зону, но ребята молодцы, справились. В третьем периоде вернули себе контроль, сыграли достаточно надежно. Ребятам спасибо за победу, идем дальше, – прокомментировал выигрыш главный тренер «барсов» Андрей Скабелка.

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