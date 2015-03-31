Вернуть былую славу Свежий выпуск 850 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Уникальная акция стартовала в первый день весеннего праздника Наурыз. Ее цель – озеленить территорию мегаполиса и вернуть ему былую славу города яблок. Инициатива возрождения Алматы как города-сада родилась в 2013 году, а принадлежала она группе единомышленников, вдохновленных предпринимателем Ерланом Стамбековым.

В нынешней акции приняли участие более пяти тысяч человек. Результатом их плодотворной работы стала высадка свыше 10 тыс. саженцев, в том числе и уникального дерева – яблони Сиверса.

В нынешнем году акция получила более широкий размах. Ее поддержали не только в Алматы, но и других городах Казахстана. Значительно увеличилось время проведения: нынче она стартовала 22 марта точечными посадками деревьев, а завершится 4 апреля массовой высадкой саженцев, приобретенных как организаторами, так и рядовыми участниками.

Местом высадки деревьев в текущем году станут алматинские дворы и объекты социального назначения, образования. Планируется разбить несколько мини-парков и дать старт новому движению – «Город без пакетов». Акция имеет не только экологический, но и воспитательно-патриотический характер.