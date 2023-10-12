Вернуть читателя

По традиции свою печатную продукцию выставили на обзор читателей крупнейшие республиканские газеты и журналы, среди которых присутствовали не только общественно-политические, но и ведомственные и развлекательные издания.

Пристальное внимание читателей, безусловно, привлекали красочные баннеры с логотипом «Қазақ газеттері», с не менее яркими выпусками свежих номеров газет и журналов. С утра несколько жителей столицы уже успели оформить подписку на «Казах­станскую правду», и самым первым из них были вручены специальные подарки.

Обращаясь к участникам праздника, главный редактор «Казах­станской правды» Сабит Малдыбаев поблагодарил читателей за верность главному изданию страны и подчеркнул, что редакция газеты прилагает все силы, чтобы сделать «Казправду» честной, интересной, актуальной и читабельной.

– Подписываясь на периодичес­кие издания, вы помогаете общест­ву сохранить культуру чтения и стремление к грамотности. Только активно читающие люди способны критически мыслить, анализировать ситуацию, находить правильные решения и формировать качества наиболее развитого, социализированного человека, – отметил он.

Шеф-редактор газеты «Egemen Qazaqstan» Амангельды Кияс рассказал, что под единым логотипом «Қазақ газеттері» объединены несколько газет и журналов, которые расчитаны не только на взрослую, но и на детскую аудиторию.

– Сегодня печатным изданиям непросто конкурировать с интернет-изданиями, но благодаря нашим верным читателям мы остаемся востребованными и благодарим наших партнеров в лице Казпочты за совместную работу, – сказал Амангельды Кияс.

Представители «Қазақ газеттері» поздравили работников Казпочты с 30-летием со дня создания организации и вручили специальные подарки лучшим почтальонам столицы.

В рамках подписной кампании свои издания представили компании «Нур-медиа», «Елорда ақпарат», некоторые ведомственные и рекламные газеты и журналы. Участником Дня подписчика впервые в этом году выступило международное издание – популярный во всем мире журнал National Geographic Qazaqstan.