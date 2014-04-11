Вернут детям детсады

Это поручение аким региона Канат Бозумбаев озвучил на областном совещании, где обсуждался вопрос обеспечения детей местами в детских садах. И если для малышей в возрасте от 4 до 6 лет эта потребность практически закрыта, то для совсем маленьких властям придется потрудиться. Сегодня только в Павлодаре в очереди на место в детском саду состоят более 16 тыс. малышей до 3 лет.

В регионе сделали упор на расширение сети дошкольных учреждений. К тем, что будут возвращены по назначению, добавятся еще 9 новых, которые возведут в областном цент­ре и других населенных пунк­тах. Для них уже определены земельные участки, выделены средства на составление проектно-сметной документации. Решить проблему поможет и реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере образования.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

фото Валерия Бугаева