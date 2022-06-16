Вернуть Дню Республики статус национального праздника предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника, передает Каzpravda.kz.

«Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника», – заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

«Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.