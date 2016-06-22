Работая на кафедре международной журналистики и связи с общественностью ЮНЕСКО Лайла Сейсембековна несколько десятилетий посвятила многотрудным, уникальным исследованиям о подвигах защитников Брестской крепости. Ею прочитаны горы военной литературы и мемуаров, изучена масса материалов, просмотрены сотни документов в архивах, музеях, библиотеках Казахстана, Беларуси, России, Германии, Польши. А главное – проведены тысячи встреч и бесед с ветеранами Великой Отечественной войны и их родственниками, изучены биографии тех, кто с первых часов войны бесстрашно поднялся на борьбу с врагом.

Как отметила на презентации своего труда Лайла Ахметова, акцент при поисковой работе был сделан на то, чтобы вернуть потомкам имена тех, кто храбро сражался с фашистскими захватчиками, и чьи подвиги пока еще остаются безвестными. В настоящее время стали известны имена 556 казахстанцев, защитников Брестской крепости, а также более 200 бойцов и командиров из Казахстана, воевавших на том направлении. В сборнике материалов, взятых из архивов и из воспоминаний оставшихся в живых ветеранов, описаны боевые действия красноармейцев разных полков и соединений, которые находились 22 июня 1941 года в районе крепости.

– Главная цель презентации – выразить уважение и благодарность ветеранам войны, привлечь внимание широкой общественности к вопросам патриотического воспитания молодежи как прочной основы преемственности поколений, – подчерк­нула Лайла Ахметова. – И то, что книга издана при финансовой поддержке Фонда Первого Президента, служит подтверждением благодарности Главы государства и всего казахстанского общества к павшим в Великой Отечественной войне.

В книге поминутно описываются события раннего утра 22 июня. На территории крепости к тому времени находилось, по разным данным, от 4,5 до 5 тыс. бойцов и командиров, которые и составили «бессмертный гарнизон». Значительная их часть была призвана из Казахстана.

Первым на презентации выступил полковник в отставке Габбас Жуматов, бывший сержант 204-го гаубичного артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии, которая в первый день войны размещалась в 10 км юго-западнее Бреста. Первый день войны ему запомнился тем, что погиб командир взвода Смагин. Спасая штабные документы, он отстреливался до последнего патрона. А когда фашисты его окружили – застрелился.

Артиллеристы сумели организовать оборону, но фашистские танки обошли полк. В течение месяца бойцам пришлось прорываться с боями на восток. В одном из боев он потерял своего лучшего друга, Шакена Сулейменова. Вместе призывались из Алма-Аты, вместе служили, даже койки в казарме стояли рядом. Затем Габбас Жуматович участвовал в обороне Москвы. С боями дошел до Венгрии, был дважды ранен. Сейчас он ведет активную работу в ветеранской организации КазНУ им. Аль-Фараби.

О многих славных подвигах защитников крепости было рассказано на презентации. В 1940 году был призван в Красную армию и служил в Брестской крепости пулеметчик 125-го стрелкового полка Нурум Сыдыков. Война застала его в полевом лагере в трех километрах от крепости. Его рота сражалась на подступах к Бресту. А когда закончились боеприпасы, соединилась с первым партизанским отрядом, созданным из красноармейцев и местных жителей. Нурум вначале был пулеметчиком, потом командиром роты. Он участвовал в боевых операциях отряда, его рота пустила под откос 78 вражеских эшелонов, уничтожила большое число фашистов из местных гарнизонов. В марте 1944 года отряд соединился с регулярной армией и 28 июня участвовал в освобождении Бреста.

Его женой стала связная, партизанка Мария Мединская, впоследствии – член Фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда». Книга ее воспоминаний также была выпущена при финансовой поддержке Фонда Первого Президента. Известный писатель С. Смирнов подарил свою книгу «Брестская крепость» с такой надписью: «Нуруму Сыдыкову, одному из первых партизан Великой Отечественной войны».

Автор книги Лайла Ахметова отметила, что о некоторых погибших воинах имеются только отдельные сведения. Например, казах Аман, повар 125-го стрелкового полка, или санитар уйгур Несер, или Аргамасов и Байгаскин из Алматинской области.

Участники презентации подчеркивали, что еще о многих защитниках Брестской крепости нет пока никаких сведений. Часть из них захоронена в безымянных братских могилах, некоторые попали в плен. Поисковые группы до сих пор находят в районе крепости останки героев. Официальная версия о ветеранах «пропал без вести» никак не устраивает родных и близких. Они просят тех, кто не вернулся с войны, считать официально погибшими. Это не нужно мертвым, это надо живым. И продолжать поисковые работы.