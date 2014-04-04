Вернут ли льготы?

Депутаты склоняются к тому, чтобы по опыту других городов раз в год выделять из бюджета дополнительное пособие на проезд пенсионерам, чей доход не превышает 40 тыс. тенге. А это обойдется местной казне в 60 млн. тенге.

Местная власть при этом признает, что по закону все льготы подлежат монетизации, а потому действовали они до 1 апреля лишь по доброй воле перевозчиков, которые, к слову, выиграв тендер на оказание услуг еще летом прошлого года, до сих пор не подписали договор с уполномоченным органом.

Айгуль БИДАНОВА, Семей