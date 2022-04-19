Вернуть лицензирование частных детсадов предлагает глава МОН

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, какие меры позволят повысить безопасность в частных детских садах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

После того, как в Сети появилось видео, где в частном детсаду избивают ребенка, в обществе стало говориться о необходимости закрытия частных детсадов, обратились к министру с вопросом представители СМИ.

Однако Асхат Аймагамбетов против таких радикальных мер.

«Я с этим мнением абсолютно не согласен. Проблема не в самом институте частных детсадов. Я вообще считаю, что частные вузы, детсады и школы должны быть. Мы не должны делить их на то, что это частные или государственные. Мы должны делить только на тех, кто дает качественные знания и воспитание, и те, которые не дают их. Поэтому среди тех и других бывают такие случаи», – сообщил он.

Между тем, по его мнению, сейчас для обеспечения безопасности детей нужно делать две вещи: вернуть лицензирование и значительно усилить требования к детсадам.

«Мы говорим, что в каждом детсаду должна быть установлена видеокамера, и мы все эти факты устанавливаем благодаря видеокамерам. Второе – говорим о том, что каждый детсад должен получить при открытии заключение о том, что соответствует санитарным и пожарным нормам. Третье, должны работать специалисты с соответствующим образованием и квалификацией. Четвертое – количество специалистов должно соответствовать определенным типовым требованиям. То есть когда в садике 25-30 детей, и с ними постоянно работает один и тот же специалист, не мудрено, что через 2 недели, месяц человеку очень трудно совладать со своими эмоциями. И вот то, что происходит, – это следствие этих факторов. Поэтому в государственных детских садах работают два специалиста, то есть до обеда работает воспитатель и нянечка, и после обеда приходит другой воспитатель и няня. Это не просто так, это результаты исследования, потому что это очень большая психоэмоциональная нагрузка», – пояснил министр.

По его словам, в подавляющем большинстве стран существуют лицензирование и контроль.

«Я думаю, что обязательные требования по штату, видеонаблюдению, пожарным нормам, площади – всю эту работы мы начали полгода назад и, думаем, что в течение месяца этот приказ уже будет принят, и потом все будут обязаны соответствовать ему. Что касается лицензирования, у нас две попытки уже были, мы это как механизм инициировали и пытались внести в законодательство. Но согласие не было получено, и наша инициатива не прошла. Я думаю, что сейчас мы постараемся сделать так, чтобы эта норма была принята в действующее законодательство», – резюмировал Асхат Аймагамбетов.