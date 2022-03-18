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Вернуть нельзя оставить
Асель Мухамед-Амин

Акмолинские аграрии просят обратить внимание на коллизии в нормативно-правовых актах, из-за которых они несут колоссальные убытки. На повестке стоит вопрос по возврату ранее выданных сельхозпроизводителям субсидий.

В частности, речь идет о возврате субсидий, связанных с внесением корректировок в элект­ронные счета-фактуры предпринимателями-поставщиками, выданных им в рамках программы «Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства». Аграрии выражают озабоченность, что действующие на сегодня правила субсидирования так и не претерпят значительных изменений, что в итоге ударит по их карману.

В конце прошлого года мы уже поднимали этот вопрос на страницах нашей газеты («Кодекс выше министерских правил», от 23.12.2021 г.), однако дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Напомним, в сентябре прошлого года прокуратура Акмолинской области внесла акт прокурорского реагирования в адрес областного управления сельского хозяйства об устранении нарушений. Под сомнение надзорного органа попали факты получения субсидий в 49 случаях с использованием корректировок в электронных счетах-фактурах на общую сумму 465 млн тенге.

В настоящее время уже порядка 25 сельхозтоваропроизводителей просят оказать содействие в решении проблемного вопроса, так как управление сельского хозяйства ставит вопрос по возврату субсидий.

Что тогда, что сейчас ведомство весьма однозначно в своем ответе на официальный запрос, объясняя свои действия тем, что оно руководствуется Правилами субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, утвержденными приказом министра сельского хозяйства РК от 30 марта 2020 года № 107.

«Согласно правилам, не допус­кается отзыв, аннулирование и корректировка электронных счетов-фактур, использованных для получения субсидий. Во исполнение представления прокуратуры нами, как рабочим органом, направлены письма в адрес сельхозтоваропроизводителей о возврате субсидий», – говорится в ответе.

Между тем, согласно статье 419 Налогового кодекса, налогоплательщики имеют право вносить изменения, дополнения, исправления в ранее выписанные счета-фактуры. Кроме того, у налогоплательщика есть право выписывать дополнительные счета-фактуры в случае, если идет корректировка размера облагаемого оборота.

К слову, еще в ноябре 2021 года при поддержке заместителя акима области Галымжана Абдыкаликова, заместителя прокурора области Жандоса Бердикулова, представителей других заинтересованных ведомств было решено создать согласительную комиссию для так называемого фильтра всех 49 фактов получения субсидий. В целях недопущения и исключения практики необоснованного вовлечения агробизнеса в орбиту судебных тяжб каждый кейс получил полное разбирательство.

– Было выявлено, что во всех случаях, я имею в виду 25 обращений субъектов агробизнеса (из 49 фактов), прошедших через фильтр согласительной рабочей комиссии, исправленные электронные счета-фактуры не повлекли замену поставщика или получателя товаров, работ, услуг, сумм НДС. В отдельных случаях поменялись единицы измерения (кг⁄литры), название аппарата, в общем-то, изменения несущественные. То есть предприниматели действовали согласно букве закона, ничего не нарушили. Еще раз подчеркну, согласно пункту 1 статьи 419 Налогового кодекса, исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений или дополнений в ранее выписанный ЭСФ, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика или получателя товаров, работ, услуг. При выписке исправленного счета-фактуры ранее выписанный ЭСФ аннулируется. Кроме того, в соответствии с пунктом 37 приказа министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 370 «Об утверждении Правил выписки счета-фактуры в элект­ронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур», исправленный или дополнительный ЭСФ выписывается в пределах срока исковой давности, установленного налоговым законодательством, а именно с даты выписки ЭСФ, к которому выписывается дополнительный или исправленный счет-фактура. При этом отмечу, что корректировка ЭСФ производилась поставщиками, а не самими получателями субсидий, – комментирует заместитель директора региональной палаты предпринимателей Расул Сыздыков.

По мнению эксперта, в данном случае налицо коллизии в нормотворчестве. По иерархии законов Налоговый кодекс стоит выше, чем Правила министра сельского хозяйства, к которым апеллирует областное управление сельского хозяйства.

– Главенство Налогового кодекса закреплено юридически. К сожалению, сложилась прак­тика, когда нормотворчество истолковывается неверно, вследствие чего рождаются правовые коллизии и даже конфликты. Согласно Закону «О правовых актах» при наличии противоречий в нормативных правовых актах разного уровня действуют нормы более высокого уровня. Уполномоченные органы зачас­тую не пытаются соблюдать логику законодательства, сами себя загоняя в ловушку, как в данном случае, при столь явном расхождении между налоговым законодательством и правилами субсидирования управление сельского хозяйства никак не приложило руку к исправлению ситуации. Во избежание отрицательных нареканий со стороны бизнеса, их финансовых потерь, необходимо в срочном порядке инициировать изменения в нормативные правовые акты. В частности, внести изменения и дополнения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, то есть привести правила господдержки в соответствие с Налоговым кодексом, – подчеркивает Расул Сыздыков. – Глава государства отметил необходимость пересмотра подходов субсидирования АПК и поручил выполнить этот пункт в кратчайшие сроки: «Мы должны упростить получение субсидий, обеспечить доступность и прозрачность». Проблемы агробизнеса нельзя оставлять без внимания.

Отметим, подобная ситуация наблюдается и в других северных регионах. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях предприниматели, отказывающиеся вернуть субсидии за период 2019–2020 гг., оказались втянутыми в орбиту судебных тяжб из-за коллизии в нормо­творчестве.

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