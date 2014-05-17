Вернуть престиж рабочей профессии

Приветствуя участников парламентских слушаний, председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов отметил, что научить казахстанцев учиться всю жизнь – такова ключевая задача системы образования. В Стратегии развития Казах­стана до 2050 года Глава государства поставил задачу войти в число 30 самых развитых стран мира, а ведущими магистралями казах­станского пути должны стать инновационная индустриализация, наукоемкая экономика, развитие малого и среднего бизнеса. Очевидно, что важнейшее условие создания такой успешной экономики – сильные кадры. Спикер палаты напомнил, что расходы на образование за последние 15 лет выросли более чем в 10 раз и составили в 2014 году почти 400 млрд. тенге. Было отмечено, что сегодня отечественный рынок труда нуждается не в кадрах вообще, а в кадрах высококвалифицированных. Посему важно наладить эффективную систему подготовки и переподготовки кадров для успешной реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, решать вопросы кооперации науки и бизнеса и проводить работу в сфере общественного сознания, особенно в молодежной среде.

– Общество Всеобщего Труда – это общество, основанное на любви к своему делу, большом профессионализме и понимании того, что только созидательным трудом достигается жизненный успех. Мы должны культивировать в нашей молодежи стремление быть высококлассными специалистами и добиваться успехов на самых разных поприщах, – отметил К. Джакупов.

Одной из основных проблем сферы, отметила, открывая слушания, вице-спикер Мажилиса Дарига Назарбаева, является коррупция на всех уровнях образования. Именно из коррупционного фактора и вытекают и низкая мотивация учащихся, которые предпочитают заплатить за курсовую, чем тратить время на ее написание. В колледжи и вузы часть молодежи идет не за знаниями, а за дипломами, считает вице-спикера Мажилиса. С другой стороны, массовая коммерциализация образования привела к тому, что многие и государственные, и негосударственные учреждения рассматривают образование только как источник прибыли.

– Они живут сиюминутными денежными поступлениями от коммерческого набора, не забоятся о качестве обучения. О научных исследованиях и говорить не приходится, – констатирует депутат.

По ее словам, еще одной хронической болезнью отечественного образования является оторванность от реалий жизни.

– Годами не меняется содержание обучения, хотя требования на порядок выше. В реальности продолжается чтение лекций по старым конспектам, студенты занимаются со старыми учебниками. Как в такой ситуации можно обеспечить должное качество? – задалась вопросом Д. Назарбаева.

Депутат также добавила, что система образования «слишком неповоротлива» и на деле продолжается подготовка по невостребованным профессиям и специальностям. Общество не видит должного эффекта от реформ. Преобразования не стали внутренней потребностью образования и в основном идут сверху вниз, поэтому новые идеи зачастую не находят поддержки в академической среде. В большинстве случаев инновации педагогами не поддерживаются. Как результат многие инициативы не доводятся до конца.

– Система образования Казахстана изменилась до неузнаваемости. Даже в самые трудные годы своего становления наше государство не жалело средств на подготовку кадров. Произошло становление законодательной базы, осуществлен переход на трехуровневую систему подготовки кадров, введены кредитная технология обучения, в средней школе введено ЕНТ, внедряется независимая оценка и сертификация выпускников. Все это впечатляет, но нас интересует, почему, несмотря на все успехи в обществе, растет обеспокоенность о состоянии образования. Почему затраты на образования растут, а качество не соответствует потребностям, – сказала вице-спикер Мажилиса.

Между тем Глава государства неоднократно подчеркивал, что профессиональное техническое и высшее образование должно ориентироваться в первую очередь на удовлетворение текущих и перспективных потребностей в экономики специалистов. Официальная же информация о прогнозах по трудовым ресурсам носит формальный характер, нет реальной картины о состоянии рынка труда, о количестве рабочих по разрядам, нет качественных данных о самозанятых, формирование госзаказа идет по текущим вакансиям, которые уже в ходе учебы становятся не актуальными.

– С такими вещами мириться невозможно, – считает Д. Назарбаева.

Впрочем, Министерство образования и науки и не скрывает, что в сфере немало проблем. Как отметил глава этого ведомства Аслан Саринжинов, сегодня бюрократичная система разработки программ не позволяет колледжам оперативно реагировать на изменяющиеся запросы работодателей. До сих пор большинство программ не базируется на профстандартах. Существующая методика разработки и внедрения стандартов и типовых учебных программ себя дискредитировала излишней детализацией. Существующая материально-техническая база колледжей и кадровый потенциал технического и профессионального образования (ТиПО) не отвечает требованиям работодателей и бизнеса.

Сегодня в стране 633,2 тыс. молодых людей от 14 до 24 лет не имеют профессии, из них 94 тыс. человек нигде не работают. При этом на рынке труда — острый дефицит рабочих. Решение проблемы, по видению чиновников, заключается в создании базы востребованных профессий и разработке методики определения потребности в кадрах.

Между тем казахстанская молодежь не стремится поступать в колледжи — по результатам соцопроса выявлено, что более 90% школьников не планируют поступать в систему ТиПО, 17% студентов ТиПО не связывают свое будущее с полученной специальностью. Одна из причин тому, считает глава МОН, — отсутствие качественной профориентации.

Решить проблему может развитие дуального обучения, широко распространенная в 60 промышленно развитых странах, так как при такой системе хорошо развита профориентация – в процессе обучения студенты получают и производственную практику и могут заключить контракт с предприятием о трудоустройстве после окончания учебы. Однако в Казахстане только 176 колледжей внедряют отдельные элементы дуальной системы по 83 специальностям, с охватом 44 тысяч обучающихся.

– Для решения вышеперечисленных задач разработан трехлетний План по приоритетным направлениям образования и науки, который подтвержден мероприятиями, реальными сроками и ресурсами, – сказал министр. – Одним из ключевых направлений является дальнейшее развитие холдинга «Кәсіпқор“. В его рамках ведется создание 2 колледжей мирового уровня в городах Алматы и Астане, 4 межрегиональных центров, 10 партнерских колледжей. Данные учебные заведения призваны внедрить, апробировать и перенести на все колледжи республики лучшие мировые практики по организации учебного процесса и передовые учебные практики и методики.

В ближайшие три года избыток рабочей силы составит 573 тыс. чел, в то же время практически все отрасли говорят о недостатке квалифицированных специалистов, особенно для новых производств. Такую статистику привел депутат Валихан Бишимбаев, как известно имеющий большой опыт в системе образования. Мажилисмен считает, работодатели практически не принимают участие в подготовке кадров, при этом критикуют и выражают претензии к количеству и качеству специалистов.

– Не доверяя системе образования, национальные компании и крупные предприятия предпочитают выстраивать собственную траекторию обучения персонала. Однако в долгосрочной перспективе это не решает проблему дисбаланса рынка труда, – отметил он.

Сегодня дефицит кадров имеется в машиностроении, горнодобывающей, нефтегазовой, сельскохозяйственной, нефтехимической отраслях. То есть в стратегически важнейших для экономики страны сферах. Каковы же причины сложившегося положения? По мнению В. Бишимбаева, профессиональное и техническое образование долгое время развивалось в неконкурентной среде. Это привело к дублированию специальностей. В системе ТиПО нет профильности и подготовки по новым профессиям. Структура управления ТиПО заорганизована и нерационально, создано множество структур, а реально всю работу ТиПО организуют отделы региональных управлений образования со штатом всего 2–3 сотрудника.

– МОН и местные исполнительные органы не несут ответственности за структуру подготовки в ТиПО. Распределение бюджетных мест между колледжами и регионами вызывает много нареканий. Неразвита сеть ТиПО в Северо-Казахстанской, Атырауской и Мангыстауской областях, недостаточно количество специальных учебных заведений для людей с ограниченными возможностями, – отметил депутат.

По его мнению, дуальная система обучения пока носит декларативный характер. Внедряются только ее отдельные элементы.

– МОНу совместно с Национальной палатой предпринимателей необходимо создать свою национальную модель, ее нормативно-правовую базу и стандарты, где должна быть равная ответственность колледжей, производства и обучающихся, – резюмировал В. Бишимбаев.

Национальная палата предпринимателей также имеет свой взгляд на обсуждаемую тему. Как отметил председатель правления НПП Аблай Мырзахметов, бизнес-структуры часто слышат упреки в свой адрес о слабой заинтересованности в совместной подготовке кадров, об обязательном увеличении объемов подготовки кадров за свой счет.

– Работодатель сегодня готов платить и в силу обстоятельств обучает за большие деньги квалифицированных специалистов, отвечающих его требованиям. Но, к сожалению, не в отечественной системе подготовки кадров, которая не может предоставить необходимый ему уровень квалификации выпускников, – сказал А.Мырзахметов.

По его мнению, слабое качество подготовки специалистов, их низкая конкурентоспособность и несоответствие квалификации современным требованиям породило недоверие работодателей к организациям образования. Следовательно, необходимы коренные изменения существующей на текущий момент системы подготовки кадров.

– Во всем мире улучшение системы подготовки профессиональных кадров осуществляется через равноправный диалог между государством, бизнесом и образованием, а оптимальной формой их взаимодействия является социальное партнерство, – отметил он.

Вопрос о том, что престиж рабочих профессий в нашей стране падает, затрагивали многие выступающие. Молодое поколение стремится в юристы и экономисты, рабочие же профессии большой популярностью не пользуются. Начальник отдела кадров Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения Дмитрий Гусак считает, что пришла пора на государственном уровне заниматься пропагандой значимости рабочих специальностей.

– Раньше это делалось через фильмы, книги, искусство. За последние 20 лет не было выпущено ни одного фильма, равноценного таким шедеврам, как «Весна на Заречной улице» или «Марш энтузиастов», после просмотра которых молодежь мечтала стать монтажниками или металлургами. Зато у нас на экранах показывают «джамшутов и равшанов», которые вызывают только насмешки, – констатировал Д. Гусак, отметив необходимость организации государственного заказа на фильмы, сериалы, книги и песни о людях труда.

С ним солидарен и президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов.

– По телевизору часто слушаем о душевных страданиях, мигах счастья очередных певцов и модельеров, на ток-шоу – квинтеты, квартеты, трио, неотличимые друг от друга. А где шахтер, железнодорожник, агроном, профессор? Это не сантименты, но целое поколение выросло вместе с фильмами «Весна на Заречной улице», «Укрощение огня», «Моя любовь на третьем курсе», «Экипаж», где героями были люди труда. А сейчас дешевые зарубежные сериалы и бесконечные музыкальные клипы, – сказал Н. Еримбетов.

Ввести обязательное профтехобразование в средней школе предложил аким Мангыстауской области Алик Айдарбаев.

– Необходимо на системной основе проводить разъяснения для повышения привлекательности рабочих и инженерно-технических специальностей, изменения статуса рабочей профессии, – сказал А. Айдарбаев, добавив, что молодежь должна знать реальные истории успеха, а именно ярчайшим примером для казахстанской молодежи должен быть пример Президента РК Нурсултана Назарбаева, начинавшего свой трудовой путь у доменных печей Темиртау.

– Пример Президента – пример социального лифта для современной молодежи. Подтверждение того, что своим трудом можно достичь небывалых высот, – сказал аким Мангыстауской области.

Также глава региона отметил, что необходимо принять меры по усилению инфраструктуры колледжей, укреплению производственной базы с учетом международной практики и существующих образовательных и технических стандартов.

Выступающие на парламентских слушаниях отмечали необходимость создавать все условия, в первую очередь правовые, для того, чтобы казахстанцы получали достойное образование, были профессионалами своего дела, могли конкурировать на равных в любой точке мира и уверенно смотреть в будущее. По итогам слушаний будут выработаны соответствующие рекомендации.

Лаура ТУСУПБЕКОВА