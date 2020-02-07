Экономика
Вернуть рынок казахстанским яблокам за 4 года планирует Минсельхоз
Жанат Тукпиев
Министерство сельского хозяйства РК планирует за четыре года добиться высокого уровня замещения импортной сельхозпродукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

В министерстве отметили, что по всем основным видам продовольственных товаров Казахстан себя обеспечивает на 80 и более процентов, а по некоторым даже есть излишки.

"Исключение составляют шесть видов товаров, по которым пока сохраняется заметная импортозависимость: яблоки, колбасные изделия, сыры и творог, сахар и мясо птицы. Такая ситуация не устраивает МСХ РК", – сообщили в пресс-службе.

На 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 25 молочно-товарных ферм общей мощностью 105 тысяч тонн молока в год, 11 новых мясокомбинатов и птицефабрик.

Также планируется закладка яблочных садов на 2 тыс. га, начато строительство двух сахарных заводов общей мощностью производства 200 тысяч тонн в год. Кроме того, будет проведена модернизация трех действующих сахарных заводов.

Помимо этого, будут расширены площади орошаемых земель, в том числе под кормовые культуры – на 45 тысяч га, под овощи – на 15 тысяч га, а также по диверсификации будут увеличены посевные площади под высокорентабельные культуры – масличные и бобовые.

Эти меры позволят сократить в текущем году общую долю импорта сельхозпродукции с 36,2% до 31,2%, а к 2024 году полностью насытить внутренний рынок страны перечисленными продтоварами.

Популярное

Все
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Проверка получателей госгрантов вскрыла не слишком благовидные факты в Северном Казахстане
Должники по налогу на транспортные средства могут на время остаться без автомобиля
Точка отсчета для Нового Казахстана
О роли прошедшего референдума в развитии Казахстана высказались политологи и историки
На строительстве детских площадок в Байконыре выявлен серьезный недострой
В многочасовых очередях за дешевым сахаром выстаивают жители Кызылорды
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Картины «заговорили»...
Казахстанскому обществу не хватает терпимости и толерантного отношения к тем, кто не такой, как все
Больше денег – больше возможностей
Новый облик Старой площади столицы окончательно сложился с наступлением календарного лета нынешнего года
Все для кутюр
​​​​​​​В память о жизни и служении
Паломничество к истокам
Использовать научное наследие
Власть сильна народом
Недетские условия
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Экономика
Отсутствие вакцины привело к массовому падежу скота в Караг…
Экономика
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 …
Экономика
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Экономика
Как отразится на Казахстане создание новых областей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]