Вернуть рынок казахстанским яблокам за 4 года планирует Минсельхоз
Жанат Тукпиев
Министерство сельского хозяйства РК планирует за четыре года добиться высокого уровня замещения импортной сельхозпродукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отметили, что по всем основным видам продовольственных товаров Казахстан себя обеспечивает на 80 и более процентов, а по некоторым даже есть излишки.
"Исключение составляют шесть видов товаров, по которым пока сохраняется заметная импортозависимость: яблоки, колбасные изделия, сыры и творог, сахар и мясо птицы. Такая ситуация не устраивает МСХ РК", – сообщили в пресс-службе.
На 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 25 молочно-товарных ферм общей мощностью 105 тысяч тонн молока в год, 11 новых мясокомбинатов и птицефабрик.
Также планируется закладка яблочных садов на 2 тыс. га, начато строительство двух сахарных заводов общей мощностью производства 200 тысяч тонн в год. Кроме того, будет проведена модернизация трех действующих сахарных заводов.
Помимо этого, будут расширены площади орошаемых земель, в том числе под кормовые культуры – на 45 тысяч га, под овощи – на 15 тысяч га, а также по диверсификации будут увеличены посевные площади под высокорентабельные культуры – масличные и бобовые.
Эти меры позволят сократить в текущем году общую долю импорта сельхозпродукции с 36,2% до 31,2%, а к 2024 году полностью насытить внутренний рынок страны перечисленными продтоварами.