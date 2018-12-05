​Вернут Сарыбулаку былую свежесть

Главная водная артерия Астаны – река Ишим – принимает в городской черте 2 небольших ручья, наполняющихся за счет дождей и таяния снега в паводковый период, – Акбулак и Сарыбулак. Ручей Сарыбулак протекает через промышленную зону и частный сектор в верхней части Астаны в направлении с севера на юг, пересекает железную дорогу, проспект Богенбая и вливается в Ишим. Общая протяженность этого притока – 12 км, ширина варьируется от 7 до 16 м.

Ручей Сарыбулак известен давно, он берет начало от подземных родников, которые встречаются во многих местах. Местные жители назвали его так потому, что весной его воды серо-желтого цвета. Ручей начинается в степи и течет по дну балки, берега которой во многих местах глинистые, крутые. Отсюда люди брали глину для строительства­ глинобитных домов. Некогда ручей был многоводным, в нем водилась рыба, плавали утки, в летний зной плескалась ребятня.

Но со временем он обмелел, зарос камышом, а в городской черте оказался захламлен мусором. Дело в том, что Сарыбулак, как уже было сказано выше, протекает через промышленную зону и частный сектор, где отсутствует сеть ливневой канализации. Протекая по городу, изначально чистый ручей становится засоренным. Из-за загрязнения отходами жизнедеятельности (сюда сбрасывают промышленные и бытовые отходы, люди выливают нечистоты и даже моют автомашины) Сарыбулак практически превратился в болото.

В некоторых местах есть родники, но они заилены, и вода едва сочится. Слабая проточность в период после весеннего половодья ведет к развитию фитопланк­тона, вызывающему изменение цвета воды и быстрому размножению водорослей в водоеме.

Есиль и его приток Акбулак по качеству воды относятся ко второму классу. Однако при впадении ручья Сарыбулак в реку качество воды ухудшается со 2-го до 3-го класса. Если в 2010–2011 годах индекс загрязненности воды (ИЗВ) в ручье Сарыбулак равнялся 1,89 и 1,95 («умеренно загрязненная»), то в 2012–2013 годах показатель ИЗВ составил 2,68 и 3,01 – «загрязненная», а в 2014-м данный водный объект перешел в категорию «грязная» с ИЗВ – 4,18. В его воде отмечена повышенная концентрация по аммонию солевому, молибдену, сульфатам, азоту нитритному и меди.

Акиматом была создана рабочая группа, в которую вошли представители различных уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды. Началась информационно-разъяс­нительная работа среди местного населения. В прошлом году с русла Ишима и его притоков было собрано и вывезено свыше 200 тонн мусора. Однако все это решало лишь часть проблемы. В связи с этим в рамках бюджета была проведена одна и запланирована другая часть реконструкции существующего русла ручья Сарыбулак с благоустройством, укреплением берегов, а также с установлением водоохранных знаков.

– Проблема переустройства рус­ла ручья Сарыбулак городской администрацией поднимается с начала 1980-х годов. Неоднократно разрабатывались проекты по его очистке и благоустройству, но ни один из них не был осуществлен, – говорит главный специалист отдела дизайна и качества проектов столичного управления регенерации городской среды Жаслан Киматов.

По поручению Главы государства такие работы были все-таки начаты и к 2011 году выполнены на участке ручья от реки Есиль до проспекта Тлендиева, а также на отрезке в промышленной зоне, который удалось облагородить в ходе строительства ТЭЦ-3.

Сегодня реконструкцией русла ручья занимается управление регенерации городской среды. Проектно-сметная документация готова на 2 участка: от железнодорожного моста до ТЭЦ-1 (Полигон-1) и от ТЭЦ-1 до северной границы города (Полигон-2). Работы на Полигоне-1, а это 1 200 м, начались в октябре (зимой уровень воды спадает и легче вести дноуглубительные работы) и планируются к завершению в IV квартале 2019 года. Ведутся земляные работы, днище и стенки канала бетонируются.

– Основными целями проекта являются обеспечение пропуска паводковых вод, защита прилегаю­щей застройки от затоп­ления, улучшение экологичес­ких условий и в конечном итоге – улучшение качества жизни населения, – говорит Жаслан Киматов.

В будущем в районе «Байконыр», где сейчас «прописан» ручей Сарыбулак, появится набережная с газонами и декоративными деревьями, а это всегда место для отдыха местных жителей. Второй участок длиной 4 км (Полигон-2) находится вне жилой зоны, а потому здесь обойдутся без благоустройства, только очистными и укрепительными работами. Стоимость проекта Полигона-1 – 1 160 млн тенге, Полигона-2 – 800 млн тенге, эти суммы уже выделены из бюджета.

Также в управлении регенерации городской среды, которое помимо реконструктивных работ занято строительством социальных объектов – школ, детских садов, питомника для животных, сообщили о том, что на Ишиме появятся водорегулирующая плотина и новая пляжная зона.