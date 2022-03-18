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Вернуть системе баланс
Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Парламента РК

Сегодня без лишнего пафоса можно сказать: для страны действительно открывается новая страница. У нас появляется шанс исправить ошибки, которые были сделаны в прошлом.

Почему так важны озвученные Президентом в Послании реформы? Все знают, что есть три ветви власти, – исполнительная, законодательная и судебная, и их классическая схема называется системой сдержек и противовесов. В Казахстане Президент стал четвертым элементом этой сис­темы, причем самым «весомым».

Посмотрите на текущий конституционный баланс: Президент назначает Премьер-министра через Мажилис. Он напрямую влияет на спикеров обеих палат Парламента. Через президентскую квоту в Сенате назначает ключевых должностных лиц Генпрокуратуры, КНБ и так далее. Председателя Верховного суда тоже назначает Президент. Фактически существующая у нас суперпрезидентская модель сломала систему сдержек и противовесов.

Получается, что на какую ветвь власти опирается Глава государства, та и становится доминирующей. В последние 20–30 лет опора была на исполнительную ветвь власти, и это привело к большому внутриполитическому дисбалансу. Что в результате получилось? Наша политическая сис­тема стала похожа на детский велосипед с поддерживающими колесами, где в качестве этих «дополнительных колес» – судебная и законодательная ветви власти, которые стали довесками, балансирующими элементами, а не самостоятельными по Конституции ветвями власти.

Давно уже многие считают, что Парламент – нотариальная контора для Правительства и суд работает на исполнительную ветвь власти.

К сожалению, этот перекос есть. И что сейчас делает Президент, объявив реформы? Он начинает возвращать баланс в систему. Отдавать часть своих функций, именно «суперпрезидентских функций», вниз. Он усиливает Парламент.

На радикальное решение убрать Сенат вообще Президент все-таки не пошел, но и здесь произошли изменения. Во-первых, у Сената забирают способность блокировать законы Мажилиса. То есть нижняя палата разрабатывала и принимала законопроекты, и они уходили в верхнюю, которая могла их либо принять, либо не принять. А теперь Сенат может «согласиться или не сог­ласиться» – это уже немного другая формулировка.

Второй момент: из Мажилиса в Сенат уходит квота Ассамблеи народа Казахстана.

Мажилис остается только со всенародно избранными депутатами, причем меняется и модель формирования палаты – с пропорциональной, когда выборы проходят по партийным спискам, на пропорционально-мажоритарную. То есть теперь 30% мажилисменов могут избираться прямыми выборами, от регионов. Любой человек, вне зависимости от того, состоит он в партии или нет, сможет баллотироваться, запустить кампанию и, если народ его поддержит, пройти в Парламент.

Вкупе с изменением выборного законодательства, снижением порога для регистрации партий, облегчением других процедур у нас могут появиться новые партии, коалиции. Поэтому самый главный импульс, который был послан Президентом, – это то, что действительно начинается политическая демонополизация.

Президент, а также ряд ключевых фигур в госаппарате не смогут сос­тоять в партии на период исполнения полномочий. Ставится заслон экономической монополизации, члены семьи Президента не смогут занимать определенные должности. Это очень серьезно. Также предстоит кадровая демонополизация. Это же мощнейшее решение – теперь маслихаты будут влиять на назначение акимов.

Конечно, можно было ожидать и более жестких изменений, но то, что мы услышали в Послании, – это уже мощнейший старт, и работы, в частности у Парламента, будет очень много.

Нам сейчас нужно очень много работать, чтобы задавать и формировать новую политическую культуру.

Я долго работал в частном секторе и, если честно, думал, что вообще в госслужбу больше не вернусь. Но когда меня недавно приглашали в Мажилис (я был включен в партийные списки на парламентских выборах в 2021 году), дали понять, что мои идеи будут востребованы и будет возможность что-то изменить. После нынешнего выступления Президента я понял, почему меня позвали – все мои мысли, идеи, наработки, все о чем я много писал и говорил, именно здесь и сейчас смогут больше всего пригодиться. И я готов к тому, чтобы весь свой опыт и потенциал ­пустить в дело.

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