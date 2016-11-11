​Вернуть славу зеленого города

Перспективы возможного сотрудничества аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев обсудил во время встречи с председателем южнокорейской компании JI Company Ltd Чангсиком Чонменом. Предприниматель ознакомил главу региона с саженцами декоративных деревьев и кустарников, которые уже выращиваются в питомниках Узбекистана. Бизнесмен из Южной Кореи представил несколько проектов, в том числе по строительству питомника, а также спортивного комплекса по гребле на байдарках.

Аким области пообещал рассмотреть проекты и даже предложил отправить в узбекский питомник делегацию южан, чтобы на месте смогли посмотреть на его работу, поскольку проблема озеленения весьма актуальна для региона. Ж. Туймебаев включил ее в число приоритетных наряду со строительством дорожной инфраструктуры и соблюдением Генерального плана развития Шымкента.

Уже на первой встрече с городским активом Ж. Туймебаев раскритиковал руководство Шымкента за то, что превратили некогда утопающий в зелени город «в пустыню». Выступление акима журналисты, присутствующие в зале, в буквальном смысле слова разобрали на цитаты: «Значение слова «Шымкент» – это зеленый город, а вы его превратили в город пыли», «Зачем такие дорогие саженцы закупать? Зачем брать деревья, которым плохо в нашем климате?». Надо сказать, что горожане и сами регулярно задаются подобными вопросами, особенно когда в летний зной идут по раскаленным тротуарам, давно потерявшим зеленое обрамление. Раньше приятная прохлада под сенью деревьев в знойную пору располагала к отдыху. Теперь по городу надо передвигаться мелкими перебежками, чтобы не получить солнечный удар.

Повальное истребление зеленых насаждений в Шымкенте началось много лет назад, когда один из бывших городских чиновников побывал в Европе. Служебный туризм настолько глубоко запал ему в душу, что он решил максимально перенять европейский опыт. Вернувшись в родной город, прямо на заседании городского актива он взахлеб рассказывал о том, как аккуратно в форме шаров пострижены там кроны деревьев! А еще ему понравилось, что там много растет хвойных. И тут же посоветовал местным озеленителям взять на вооружение этот опыт, дескать, по осени с листьями возни меньше будет. Сравнить климатические условия Европы и Южного Казахстана никому и в голову не пришло.

С тех пор в Шымкенте ежегодно упрямо сажают ели и сосны, которые тут же засыхают. На месте «ржавых» деревьев высаживают новые, ничуть не беспокоясь, что им уготована та же участь. Многим горожанам памятен случай, когда в один год по бульвару Кунаева трижды на одном и том же месте высаживали хвойные деревья, уповая на чудо, которое озеленителей обошло стороной. Не менее анекдотично выглядит и обрезка лиственных деревьев, включая дубы по проспекту Республики. Исполины стрижку под «ноль» просто не выдержали и засохли. Все, что осталось озеленителям, так это спилить сухие стволы и отправить на дрова. Похоже, такому исходу порадовались только коммунальщики: еще на одном участке осенью не будет хлопот с падающими листьями.

Самое печальное во всем этом, что опыт Шымкента активно перенимают районы и города, осваивая приемы стрижки деревьев «под ноль». В областном центре так стригут дубы, а совсем недавно в самой южной точке региона именно так поступили с тополиной аллеей.

Остается непонятным, почему ни один из конт­ролирующих органов так и не дошел до того, чтобы хотя бы посчитать, какой ущерб государственному бюджету за это время нанесен подобным озеленением Шымкента. Наверняка выброшенные в буквальном смысле слова миллиарды тенге на превращение елок в палки можно было использовать на решение социальных проблем горожан, включая строительство дорог, школ и детских садов, которых на юге по-прежнему не хватает.

Так что Жансеит Туймебаев, с ходу разглядевший одну из важнейших городских проблем и публично ее озвучивший, сразу же завоевал симпатии шымкентцев. Как и аким области, они хотят жить в зеленом городе и точно так же недоумевают, зачем тратить несколько тысяч тенге на приобретение только одного саженца, если можно обойтись гораздо более скромными суммами, высаживая вместо хвойных пород деревья с ветвистой кроной. Те же дубы, чинары, катальпы, айланты и карагачи, которые себя комфортно чувствуют в климатических условиях юга.

По информации акима Шымкента Габидолы Абдрахимова, минувшей весной высажено 32 тыс. зеленых насаждений. До конца года планируется посадить еще 72 тыс. саженцев. Ж. Туймебаев рекомендовал озеленителям обратить внимание на качество саженцев и сорта деревьев, начать озеленение города с аэропорта, расширить площадь зеленого пояса на окраине Шымкента до 3 тыс. га. На исправление ситуации городскому руководству отвели два месяца.