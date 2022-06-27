Верны народу

В честь Дня государственного служащего в профильном ведомстве наградили победителей конкурсов «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» и «Жылдың үздік сапалы қызмет көрсетушісі».

В торжественном мероприятии Агентства РК по делам государственной службы приняли участие председатель АДГС Дархан Жазыкбаев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, депутаты Парламента, ветераны госслужбы, служащие центральных и местных исполнительных органов, общественные и политические деятели, а также докторанты и магистранты Академии госуправления при Президенте РК и участники Президентского молодежного кадрового резерва.

Победителей конкурса, направленного на укрепление статуса государственной службы и стимулирование госслужащих, награждали председатель ветеранской организации Бактыкожа Измухамбетов, депутат Сената Нурторе Жусип, члены Общественного совета в сфере государственной службы Мирболат Жакупов и Анас Баккожаев.

Председатель АДГС Дархан Жазыкбаев подчеркнул важность миссии государственного служащего в решении новых вызовов.

«На государственной службе очень много честных и квалифицированных кадров, они неустанно трудятся во благо нашей Родины», процитировал он Главу государства.

Как отметил Дархан Жазыкбаев, главным принципом работы госслужащих должно быть добросовестное служение стране, и в этом направлении необходима модернизация сознания.

– При поступлении на госслужбу большое значение имеет принятие присяги перед населением, – подчеркнул он. – И данная процедура не должна быть формальной мерой. Она подразумевает публичное принятие большой ответственности. Каждый государственный служащий должен это помнить. Верность присяге – проявление самых высоких человеческих качеств, не нарушать ее – наш главный долг перед народом.

Нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» были награж­дены ветеран государственной службы Ерсултан Бектурганов и директор департамента по контро­лю в сфере госслужбы АДГС Ерлан Сапаров. Участникам конкурса вручены благодарственные письма и грамоты.

Ряд сотрудников агентства на­гражден благодарственным письмом акима столицы за вклад в укрепление взаимодействия между центральными и местными органами.

В рамках мероприятия также про­шли семинары-тренинги по публичным выступлениям, имиджмейкингу, ведению социальных сетей и беседы-сессии о становлении высокопоставленных государственных служащих. В целях повышения знаний сотрудников впервые среди служащих государственных органов была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».