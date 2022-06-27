Свежий выпуск Верны народу 27 июня 2022 г. 0:00 Асель Муканова В честь Дня государственного служащего в профильном ведомстве наградили победителей конкурсов «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» и «Жылдың үздік сапалы қызмет көрсетушісі». В торжественном мероприятии Агентства РК по делам государственной службы приняли участие председатель АДГС Дархан Жазыкбаев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, депутаты Парламента, ветераны госслужбы, служащие центральных и местных исполнительных органов, общественные и политические деятели, а также докторанты и магистранты Академии госуправления при Президенте РК и участники Президентского молодежного кадрового резерва. Победителей конкурса, направленного на укрепление статуса государственной службы и стимулирование госслужащих, награждали председатель ветеранской организации Бактыкожа Измухамбетов, депутат Сената Нурторе Жусип, члены Общественного совета в сфере государственной службы Мирболат Жакупов и Анас Баккожаев. Председатель АДГС Дархан Жазыкбаев подчеркнул важность миссии государственного служащего в решении новых вызовов. «На государственной службе очень много честных и квалифицированных кадров, они неустанно трудятся во благо нашей Родины», процитировал он Главу государства. Как отметил Дархан Жазыкбаев, главным принципом работы госслужащих должно быть добросовестное служение стране, и в этом направлении необходима модернизация сознания. – При поступлении на госслужбу большое значение имеет принятие присяги перед населением, – подчеркнул он. – И данная процедура не должна быть формальной мерой. Она подразумевает публичное принятие большой ответственности. Каждый государственный служащий должен это помнить. Верность присяге – проявление самых высоких человеческих качеств, не нарушать ее – наш главный долг перед народом. Нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» были награждены ветеран государственной службы Ерсултан Бектурганов и директор департамента по контролю в сфере госслужбы АДГС Ерлан Сапаров. Участникам конкурса вручены благодарственные письма и грамоты. Ряд сотрудников агентства награжден благодарственным письмом акима столицы за вклад в укрепление взаимодействия между центральными и местными органами. В рамках мероприятия также прошли семинары-тренинги по публичным выступлениям, имиджмейкингу, ведению социальных сетей и беседы-сессии о становлении высокопоставленных государственных служащих. В целях повышения знаний сотрудников впервые среди служащих государственных органов была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».