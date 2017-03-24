​Верны одной профессии

Истоки династии уходят в далекие 1950-е, когда глава семейства Айткали Избасов пришел на завод по совету своего дяди, Героя Социалистического Труда Колганата Токпаева. Тот работал в то время плавильщиком цеха № 2. Направили Айткали трудиться ремонтником в железнодорожный цех, позже он перевелся в плавильщики. Правда, в другой цех – № 1. Почти 27 лет проработал он на одном месте, воспитал немало учеников. Был удостоен почетного звания «Ударник коммунистического труда». Сейчас Айткали-ага на заслуженном отдыхе, ему 87 лет.

– Я познал все тонкости своей профессии и горжусь тем, что и дети, и внуки пошли по моим стопам, – говорит глава динас­тии. – Металлурги – это люди особой закалки. В любых, даже в самых тяжелых условиях они умеют работать так, как никто другой. Завод для каждого из нас стал смыслом жизни. У моих детей и внуков есть стабильная работа и достойная зарплата.

Куанышбай – старший сын Айт­кали-ага, трудится в плавильном цехе № 1 с 1979 года. Сегодня он – бригадир печи № 15. За годы своей работы подготовил немало молодых специалистов. Не раз награждался почетными грамотами. В 1985 году по результатам соревнования за звание «Лучший печной агрегат» получил от руководства завода ключи от двухкомнатной квартиры. Куанышбай говорит, что сегодня на предприятии растет достойная смена: ряды рабочих пополняют грамотные, образованные молодые металлурги. И это радует, ведь сама жизнь доказала, что случайные люди в плавильном цехе не задерживаются.

Продолжателем трудовой династии Куанышбая и одним из представителей молодежного крыла стал его сын Серик. В­ 2013 году после окончания КазНТУ он тоже выбрал профессию металлурга. Сейчас трудится плавильщиком цеха № 1. Не скрывает, что с детства мечтал стоять у огненной печи, также как его отец и дядя.

В 1983 году после службы в рядах Советской армии на завод в тот же цех № 1 пришел и второй сын Айткали Избасова – Жанилбек. Трудовой путь он начал горновым на печи № 11, где в свое время работал его отец. На этом участке он прошел все ступени профессионального роста, стал одним из лучших в профессии, о чем говорят его многочисленные награды и поощрения – почетные грамоты, ценные подарки, медаль в честь 20-летия Независимости Республики Казахстан, фотография на Доске почета. Жанилбек также прекрасный наставник молодежи.

В цехе № 1 плавильщиками работали и зятья Избасовых – Мубарак Гильманов и Букенхали Иманалин. Букенхали прошел путь от плавильщика III разряда до бригадира печи. Его бригада была всегда на хорошем счету, добиваясь хороших показателей, да и в соревнованиях между цехами лидерство не уступала. Занимал он призовые места и в спорте. Отработав 24 года у печи, Букенхали по состоянию здоровья был вынужден в 2011 году уволиться, но сердцем он все также здесь, каждый раз интересуется трудовыми буднями своего цеха и завода.

Почти 130 лет – таков общий стаж династии Избасовых. Глядя на старших, растут их дети, перенимая лучшие черты характера, присущие людям этой профессии.