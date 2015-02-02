Верные друзья полиции Свежий выпуск 598 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Сотрудники полиции проводят большую работу по расширению сети общественных формирований правоохранительной направленности. В прошлом году по инициативе начальника ДВД области генерал-майора Жайлаубека Халыкулы была проведена рабочая встреча с ректором КГУ им. Ш. Уалиханова, по итогам которой к рядам помощников полиции примкнули еще 10 студентов вуза. Новый оперативно-молодежный отряд под названием «Намыс» патрулирует улицы Кокшетау и помогает стражам порядка в работе с молодежью.

Сегодня в регионе функционирует 213 общественных формирований, в которые входит порядка 1 000 человек. В их числе 13 молодежных отрядов, 63 совета общественности, а также 139 формирований по типу «Сакшы». К слову, только членами формирования «Сакшы», действующими главным образом в сельской местности, в прошлом году раскрыто 240 преступлений, задержаны 1 152 правонарушителя.



