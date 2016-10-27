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Верный, чуткий друг
Серик СЕЙДУМАНОВ, депутат Мажилиса Парламента РК
Сергей Александрович был государственным и общественным деятелем, истинным патриотом. Он верно служил своему народу, любимой Родине, стремился всегда и во всем быть верным соратником Президента страны – Елбасы. Его удивительная, я бы сказал, чрезвычайно высокая ответственность и соб­ранность в делах и общении с людьми поражала, думаю, всех, с кем ему приходилось работать. Он, несмотря на болезнь, работал до последней минуты – мы, депутаты Парламента, этому свидетели. Он работал не только как депутат, он очень скрупулезно выполнял обязанности члена партии «Нур Отан», члена президиума фракции партии в Мажилисе. Именно он ратовал на одном из последних заседаний президиума фракции партии за совместную работу с Центральным аппаратом партии по инициативным законопроектам, вносимым в Парламент. В его облике, деловых манерах, в каждом поступке чувствовались прекрасная школа многолетнего нахождения в управленческой системе, благородство и интеллигентность.

Я, как и многие мои коллеги, знаю его еще с комсомольской работы, где он достиг поста второго секретаря ЦК комсомола Казахстана. Он тогда запомнился всем настоящим лидером молодежи. А мы, кто работал рядом, видели, что он отдавался работе практически круглосуточно, уходил домой зачастую после 10–11 часов вечера. Уже в те годы избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, был награжден высшей наградой комсомола – «Знаком Почета» ЦК ВЛКСМ. Говорят, что тому, кто хорошо работает, в награду дается… еще работа. Так и получилось – у него были новые ступени партийной работы в качестве первого секретаря горкома партии областного центра, а в первые годы Независимости – в Союзе народного единства Казахстана – партии, сыгравшей свою особую роль в укреплении независимости республики и дружбы народов в стране. Именно в это время проявился у него интерес к научному осмыслению партийной деятельности. Например, мы вместе с ним выпустили несколько сборников, посвященных в то время создававшимся в Казахстане партиям. Затем была его блестящая защита диссертации на соискание степени доктора политических наук по вопросам трансформации казахстанского общества. Мне посчастливилось читать диссертацию еще в черновом виде – я воочию видел, какую огромную, самостоятельную исследовательскую работу он провел.

Его безукоризненная работа была замечена и отмечена Президентом страны ­Нурсултаном Назарбаевым. Лидер нации – Елбасы доверял Сергею Дьяченко много ответственных поручений. Он считал своим долгом всячески помогать новому депутату быстрее стать эффективным и востребованным.

Как алматинец хочу также подчеркнуть его неизменную любовь к городу Алматы. Он был в курсе всех дел, всегда был готов подставить свое плечо для решения любых проблем самого большого города страны. Он любил приезжать в свой город, причем иногда это удавалось всего лишь на день, чтобы вновь насладиться его особой аурой. Наши встречи, а в последние годы достаточно частые, были посвящены, как правило, обсуждению вопросов развития Алматы.

«Каким он парнем был?» – мы зададим себе этот вопрос еще не раз. Но одно будет всегда – он был государственником до мозга костей, он был суперответственным человеком, он был прекрасным и благородным товарищем и коллегой. Мы в скорби. Мы соболезнуем родным и близким. Мы разделяем всю горечь тяжелой утраты для Казахстана.

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