Верный путь

[caption id="attachment_5689" align="alignleft" width="300"] фото из архива КП[/caption]

Они выбрали путь тридцать пять лет назад и верны ему по сей день. Перешагнув порог Алматинского института инженеров железнодорожного транспорта в 1978 году, молодые парни и девушки в течение пяти лет постигали путейскую науку. И уже дипломированными специалистами разъехались по всей стране – их знания и навыки были востребованы во многих коллективах путейцев, ведь это был один из первых выпусков казахстанского железнодорожного вуза.

Оказавшись в здании академии, гости растеклись по аудиториям, в этих стенах и за такими же столами они грызли гранит нелегкой науки, отсюда разъезжались на производственную практику, которую проходили на больших и маленьких станциях. Именно там, среди бывалых путейцев молодые ребята закрепляли свои знания и обретали уважение к выбранной профессии.

Новые технологии XXI века дают возможность наземных и воздушных стереосъемок будущих железнодорожных трасс, в распоряжении строителей космические системы GPS и «ГЛОНАСС». А в те годы питомцев института привлекала романтика изыскательских партий, симфония цифр топографии и геодезии. А профессия инженера-проектировщика и вовсе была чем-то недостижимым.

Сегодня выпускники АлИИТа 1983 года сами творят историю казахстанской железной дороги, пропустив ее через собственные судьбы. Среди них можно назвать хорошо известные в среде отечественных железнодорожников имена. Это вице-президент АО «Национальная компания «?аза?стан темір жолы» Ермек Кизатов, исполнительный директор дирекции магистральных сетей АО «НК «КТЖ» Нуржан Маханов, заместитель директора Шымкентского отделения магистральных сетей Адильбек Аманкулов, директор укрупненной Карагандинской дистанции пути Бейбит Берибаев. Ерлан Даулетьяров трудится начальником управления в АО «Жолж?ндеуші», Нурмахан Тастанов возглавляет ПМС «Уштобе», Алмахан Коралсбаев руководит ПТО ПУ «Жамбыл», немало лет трудится ведущим инженером-экономистом мостового отряда «Капчагай» Людмила Ким.

Устроить встречу сокурсников спустя три десятилетия – задача сложная, но выполнимая. И с ней хорошо справились Баян Мусабаева и Ержан Бидайков. Развернув кипучую деятельность, они собрали в одном месте и в один час полсотни однокашников.

Из Москвы приехал Николай Никитин. Он, как Нуржан Маханов и многие другие сокурсники, потомственный путеец. И подобно своему отцу, недавно ушедшему из жизни, и в России продолжает строить дороги. Не зря говорят – чтобы посвятить дороге всю жизнь, нужно родиться в семье путейца. И у многих выпускников 1983 года дети пошли по стопам родителей.

Встретили однокашники и Татьяну Садыкову из Семея. Меньше года назад скончался ее супруг, выпускник АлИИТа 1983 года Даулет Садыков, много лет возглавлявший дистанцию пути в своем родном городе. Надо сказать, до радостной встречи не дожил десяток выпускников этого потока – Улпанбай Жумадилов, Адильжан Табулдинов, Есен Нонахов, Мейрам Абдуллаев, Даулет Садыков, Роза

Жукеева, Ораз Даумбаев, Абдикарим Бекетаев, Замиржан Гатаулин, Сапар Бикеев.

Очень разнообразны профессиональные судьбы однокашников. У кого-то проявился яркий талант руководителя, другому ближе работа «на земле», колея шириною 1 520 миллиметров. К труду путейца можно относиться по-разному. И надо много трудиться для того, чтобы молодежь шла в профессию, которую изначально избрали выпускники 1983 года. Но, раз ступив в эту колею, они с тех пор не изменили избранному пути.

Дулат МОЛДАБАЕВ, Алматы