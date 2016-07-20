​Верный спутник

Антон СЕРОВ

Напомним, что KazSat-2 был успешно выведен на околоземную орбиту с космодрома Байконур 16 июля 2011 года. При создании космического аппарата использовались самые современные технические решения, на нем установлены высоконадежные приборы системы ориентации и стабилизации, которые позволяют обеспечивать заданные характеристики космического аппарата.

– Зона покрытия KazSat-2 распространяется на всю территорию Казахстана и позволяет обеспечивать потребности операторов связи и вещания страны. Также она охватывает Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и центральную часть России, – говорит президент АО «Республиканский центр космической связи» Казкосмоса Виктор Лефтер.

Ввод в эксплуатацию спутника KazSat-2 стал важным моментом для экономики и развития нашего государства, так как это позволило создать независимые сети фиксированной спутниковой связи, снизить отток денежных средств из страны и обеспечить информационную безопасность Казахстана. Сегодня космический аппарат эксплуатируется в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную функциональность сетей двенадцати казах­станских компаний, оказывающих услуги аналогового и цифрового телерадиовещания, доступ к высокоскоростному Интернету, а также спутниковой связи.

Необходимо отметить, что управление спутником KazSat-2 осуществляют высококвалифицированные специалисты АО «Республиканский центр космической связи» Казкосмоса с применением новейших технических средств Наземного комплекса управления космическими аппаратами в Акколе в Акмолинской области и Резервного комплекса управления космическими аппаратами «Көктерек» в Алматы.

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