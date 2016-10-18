​«Верона» пройдена

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Казахстанские футболистки с первых минут показали серьезный настрой, то и дело угрожая воротам итальянок. Результатом атак стал гол в исполнении Гульнары Габелия на исходе первой половины встречи. Во втором тайме соперницам удалось вырвать ничью благодаря голу с пенальти Мелании Габбьядини.

Таким образом, благодаря домашней победе (3:1) отечественный клуб впервые в своей истории стал участником следующего раунда турнира. Жеребьевка 1/8 финала прошла вчера вечером в швейцарском Ньоне.

Дмитрий НОРКИН


Команда радует игрой

В Павлодаре состоялась церемония чествования волейбольного клуба «Иртыш-Казхром», ставшего обладателем Кубка Казахстана. С очередным трофеем игроков поздравил аким регио­на Булат Бакауов.

Мероприятие прошло в Доме дружбы. Глава области вспомнил, как буквально полгода назад встречался с волейболистками, и тогда их настроение было не самым лучшим. Однако спортсменки нашли в себе силы и сумели завоевать Кубок республики. Команда продолжает радовать своей игрой.

Став двукратными обладателями Кубка Казахстана, спортсменки доказали, что в Павлодаре сильная волейбольная школа. Победы «Иртыш-Казхрома» способствуют развитию волейбола в области, привлечению детей и молодежи в спорт.

Сергей ГОРОВ


Сезон открыт

Стартовал очередной сезон Национальной лиги по баскетболу среди мужских команд. В его рамках столичная «Астана» дважды на родном паркете «разобралась» с актауским «Каспием» – 80:46 и 76:52. Кстати, в этом сезоне, согласно Регламенту лиги, от команды имеют право выступать только два легионера.

Сейчас столичной команде предстоит подготовка к важному матчу Единой лиги ВТБ, который состоится 22 октября. Баскетболисты «Астаны» примут у себя на паркете чемпиона Латвии – команду ВЭФ из Риги.

В это же время баскетболисты «Барсы Атырау» завершили свое выступление на Кубке Азиатских чемпионов. В борьбе за седьмое место казахстанская команда встречалась с клубом «Аль-Райан» из Катара и проиграла – 78:84.

Аскар СУЛТАН


Kids athletics: в поисках талантов

Петропавловск стал первым в Казахстане городом, где организованы соревнования Kids athletics. Новое направление в легкой атлетике вобрало в себя шесть дисциплин: бег с барьерами, метание копья и мяча, несколько видов прыжков. Международная федерация легкой атлетики выделила на внедрение новшества полмиллиона тенге.

Программа, как поясняет директор СДЮСШ олимпийского резерва Александр Мицих, направлена на выявление перспективных детей, пока не занимающихся спортом регулярно, для чего ее намерены внедрить в школьную программу. Планируется также развивать Kids athletics в районах.

Сейчас в регионе более 600 видных легкоатлетов, 22 из них входят в национальную сборную. Не исключено, что скоро их станет больше – это мнение разделила и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Ольга Рыпакова после того, как осмотрела спортивные объекты Петропавловска.

Валерий МЕРЦАЛОВ

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