«Вероника...» побывала на фестивале

Культура

Фестиваль «Соотечественники» проходит каждую весну в столице Мордовии – Саранске под эгидой Союза театральных деятелей России и министерства иностранных дел РФ. Труппа из Семея стала в нынешнем году единственной приглашенной из Казахстана, а значит, представляла на «Соотечественниках» всю страну. И сделала это достойно. Как рассказал директор театра им. Ф. Достоевского Яков Горельников, билеты на спектакль «Вероника…» зрители раскупили за два месяца до начала фестиваля, и в итоге им не хватало мест даже в проходах. С такой мощной поддержкой зала актеры представили спектакль на самом высоком эмоциональном уровне. 

Особой похвалы критиков удостоились артисты Людмила Никонова (Мари), Валентина Инешина (Софи), Александр Сухов (Эдуард). Надо отметить, что фестиваль прошел без конкурса и выбора победителей. Возможно, это связано с тем, что не все участники смогли приехать по тем или иным причинам, например, национальный театр им. Леси Украинки из Киева, а также коллектив из Ташкента. И тем не менее состоялся обмен опытом, наши артисты получили массу впечатлений, общаясь с коллегами. 

Айгуль БИДАНОВА,
Семей,
bidanova72@mail.ru

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