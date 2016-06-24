О вершине, венчающей одну из частей света нашей планеты, написано много. Но первыми на ум, конечно же, приходят строки из поэмы Александра Пушкина «Кавказский пленник»: «Эльбрус огромный, величавый/Белел на небе голубом».

Лет 30 назад очередное восхождение на самую высокую вершину Европы было организовано в рамках «Эльбрусиады примирения». Тогда на склонах двуглавой вершины встретились лицом к лицу альпинисты-ветераны, оборонявшие и освобождавшие отроги Кавказского хребта в годы Великой Отечественной войны, и бывшие бойцы 1-й горно-егерской дивизии вермахта, которую ошибочно называют дивизией «Эдельвейс». Совместная экспедиция в Приэльбрусье расставила точки над «i» в давнишнем противостоянии двух капитанов – Александра Гусева и Хайнца Грота. Когда немецкий капитан Хайнц Грот во главе группы горных егерей установил на двух вершинах Эльбруса флаги со свастикой, это не имело для фронта ни стратегического, ни тактического значения. Однако журналисты писали, что под ногами Грота лежит вся Европа.

Произошло это летом 1942 года, но уже в феврале 1943 года советские воины поднялись на Эльбрус и скинули фашистские стяги. Командовал операцией капитан Александр Гусев, будущий доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой на физическом факультете МГУ, руководитель института прикладной геофизики. А на «Эльбрусиаду примирения» вместо старого и больного капитана Хайнца Грота приехал его сын Пауль.

Состязания «Эльбрусское кольцо-2016» состоятся в рамках Армейских игр-2016, которые стартуют в конце июля. В борьбе за путевку на престижные соревнования участники «Военной альпиниады» прошли пять этапов. На первом и втором участках военнослужащие совершили дневной переход по не очень сложным травянистым, осыпным и снежным маршрутам. В ходе третьего и четвертого этапов спортсмены преодолели специальные участки – «Навесная переправа», «Скалолазание» и «Транспортировка пострадавшего».

Апогеем противостояния стало восхождение на пик Амангельды, горную вершину в Малом Алматинском отроге. Высота самой популярной среди альпинистов вершины Заилийского Алатау – 4 010 м. Это на полтора километра ниже, чем высочайшая вершина Европы, но для тренировок здесь маршруты подходящие.

– Горы непредсказуемы и не терпят ошибок, – сказал судья соревнований – старший тренер штатной команды ЦСКА по горной подготовке старший лейтенант Максут Жумаев.

По словам альпиниста, покорившего все восьмитысячники мира, главной задачей в ходе соревнований было безопасное проведение конкурса в экстремальных условиях. Все этапы были достаточно сложными, так как погода внесла свои коррективы: и дожди, которые снижали видимость в горах, и жаркая погода. Бывало, что команды сходили с дистанции из-за переутомления. Однако, несмот­ря на все это, соревнования прошли на достаточно высоком уровне, и многие военно­служащие продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Горы вновь показали, что все вершины достижимы, если друг всегда рядом, когда идешь в связке и можно опереться на плечо, тебе готовы подать руку, веревку, альпеншток и просто устало улыбнуться.

В состязаниях победила команда в/ч 48386 Аэромобильных войск, второе место заняла в/ч 32356, третье – в/ч 03811 РгК «Юг».