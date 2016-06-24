​Вершина преткновения

Свежий выпуск
620
Дулат МОЛДАБАЕВ

О вершине, венчающей одну из частей света нашей планеты, написано много. Но первыми на ум, конечно же, приходят строки из поэмы Александра Пушкина «Кавказский пленник»: «Эльбрус огромный, величавый/Белел на небе голубом».

Лет 30 назад очередное восхождение на самую высокую вершину Европы было организовано в рамках «Эльбрусиады примирения». Тогда на склонах двуглавой вершины встретились лицом к лицу альпинисты-ветераны, оборонявшие и освобождавшие отроги Кавказского хребта в годы Великой Отечественной войны, и бывшие бойцы 1-й горно-егерской дивизии вермахта, которую ошибочно называют дивизией «Эдельвейс». Совместная экспедиция в Приэльбрусье расставила точки над «i» в давнишнем противостоянии двух капитанов – Александра Гусева и Хайнца Грота. Когда немецкий капитан Хайнц Грот во главе группы горных егерей установил на двух вершинах Эльбруса флаги со свастикой, это не имело для фронта ни стратегического, ни тактического значения. Однако журналисты писали, что под ногами Грота лежит вся Европа.

Произошло это летом 1942 года, но уже в феврале 1943 года советские воины поднялись на Эльбрус и скинули фашистские стяги. Командовал операцией капитан Александр Гусев, будущий доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой на физическом факультете МГУ, руководитель института прикладной геофизики. А на «Эльбрусиаду примирения» вместо старого и больного капитана Хайнца Грота приехал его сын Пауль.

Состязания «Эльбрусское кольцо-2016» состоятся в рамках Армейских игр-2016, которые стартуют в конце июля. В борьбе за путевку на престижные соревнования участники «Военной альпиниады» прошли пять этапов. На первом и втором участках военнослужащие совершили дневной переход по не очень сложным травянистым, осыпным и снежным маршрутам. В ходе третьего и четвертого этапов спортсмены преодолели специальные участки – «Навесная переправа», «Скалолазание» и «Транспортировка пострадавшего».

Апогеем противостояния стало восхождение на пик Амангельды, горную вершину в Малом Алматинском отроге. Высота самой популярной среди альпинистов вершины Заилийского Алатау – 4 010 м. Это на полтора километра ниже, чем высочайшая вершина Европы, но для тренировок здесь маршруты подходящие.

– Горы непредсказуемы и не терпят ошибок, – сказал судья соревнований – старший тренер штатной команды ЦСКА по горной подготовке старший лейтенант Максут Жумаев.

По словам альпиниста, покорившего все восьмитысячники мира, главной задачей в ходе соревнований было безопасное проведение конкурса в экстремальных условиях. Все этапы были достаточно сложными, так как погода внесла свои коррективы: и дожди, которые снижали видимость в горах, и жаркая погода. Бывало, что команды сходили с дистанции из-за переутомления. Однако, несмот­ря на все это, соревнования прошли на достаточно высоком уровне, и многие военно­служащие продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Горы вновь показали, что все вершины достижимы, если друг всегда рядом, когда идешь в связке и можно опереться на плечо, тебе готовы подать руку, веревку, альпеншток и просто устало улыбнуться.

В состязаниях победила команда в/ч 48386 Аэромобильных войск, второе место заняла в/ч 32356, третье – в/ч 03811 РгК «Юг».

Популярное

Все
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
Магди Макулов: богослов и кази
Министры экономики и торговли Центральной Азии и Китая встретились в Астане
Трагедия «Малого Октября в Казахстане»
Токаев: "Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна, поэтому крайне важно, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись"
Дети Карлага
«Что мне нужно сделать, чтобы его обыграть? Не знаю» — Бублик о предстоящем матче на «Ролан Гаррос»
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными пожарами
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Поддержка детства в Казахстане: инвестиции в будущее
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Президент почтил память жертв политических репрессий и голода
Вручены награды лучшим шахматистам
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка

Читайте также

Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков
Реконструируют шесть вокзалов
Верховный суд разъяснил порядок
Паралимпийцы приняли участие в экоакции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]