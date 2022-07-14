Вершина творчества

Состоялась рабочая поездка министра информации и общественного развития Аскара Умарова в Алматы.

Министр встретился с коллективом Центра исследования проблем религий Алматы. В ходе встречи Аскар Умаров ознакомился с религиозной ситуацией и обсудил вопросы укрепления государственно-конфессиональных отношений в городе.

Также министр принял участие в выставке «Древнерусское искусство» в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, организованной Митрополичь­им округом Православной церкви Казахстана в рамках празднования 150-летия Туркестанской епархии.

В ходе мероприятия Аскар Умаров зачитал поздравление от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токае­ва по случаю празднования юбилейной даты.

«Поздравляю Вас и в Вашем лице духовенство и всех верую­щих Православной церкви Казахстана со знаменательным юбилеем – 150-летием со дня учреждения Туркестанской епархии, – говорилось в послании. – Сегодня Митрополичий округ, будучи достойным преемником епархии, ведет активную просветительскую и общественную деятельность, содействует продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, поступательному развитию межэтнического и межконфессионального диалога. Убежден, Православная церковь Казахстана продолжит вносить существенный вклад в укрепление единства нашего народа, взаимопонимания и согла­сия в обществе. Желаю здоровья, благополучия и успехов в добрых начинаниях!»

Презентация каталога «Древнерусское искусство» предварила открытие одноименной выставки икон из фондов музея и предметов древнерусского искусства из коллекции православной церкви Казахстана. Выразив слова признательнос­ти глубокоуважаемому Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр напомнил, что недавно он побывал на встрече с Главой государства, который высоко оценил вклад церкви в укрепление единства и согласия в нашем обществе. Разговор также коснулся подготовки к предстоящему VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. Его главной темой станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период.

Митрополит выразил благодарность гостям выставки – генеральному консулу России Евгению Боброву, общественному фонду United Charity Projects Evolution, при поддержке которого состоялось издание каталога. А также директору музея Гулаим Жумабековой, поскольку каталог увидел свет благодаря многолетней исследовательской работе нескольких поколений музейных сотрудников.

В ходе поездки министр также ознакомился с работой молодежного ресурсного центра Алматы, встретился с представителями движения «Лига волонтеров», участниками и организаторами движения «Жайдарман», ознакомился с досуговыми центрами при МРЦ «J-club» по ​развитию казахского Stand up, работе со слабослышащими ребятами с применением арт-терапии, обу­чению CAD-моделированию и основам монтажа.