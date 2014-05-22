Вершины Mоцарта

За дирижерским пультом стоял народный артист России Александр Анисимов, вокальные фрагменты «Реквиема» исполнили Ирина Крикунова (соп­рано, Россия), Ляззат Бримгазина (меццо-сопрано), Фархат Кубиев (тенор), Заслуженный артист Каракалпакии Женисбек Пиязов (бас, Узбекистан). Конечно, в таком концерте непременно участвовали филармонические коллективы: Государственный академический симфонический оркестр РК и Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова.

Скорбь и просветление

Самое известное произведение Моцарта, наиболее по­пулярное музыкальное сопровож­дение траурной мессы, написанной на канонический латинский текст (всего «Реквиемов» около сорока) – поражает и притягивает нескончаемой суровой загадочностью. Порой истолкователи моцартовского «Реквиема», погрузившись с первых нот в трагически-скорбное настроение вселенской печали, лишают шедевр контрастного мелодического пульсирования, столь виртуозно применяемого композитором. Иначе относится к общепризнанному шедевру А. Анисимов, выстраивающий классическую уравновешенность всех частей заупокойной мессы. Здесь пригодился его немалый оперно-симфонический стаж: А. Анисимов дирижировал операми «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Андре Шенье», «Сила и судьбы» и другими, успешно записал все симфонии С. Рахманинова и А. Глазунова.

По дирижерскому замыслу, вторая часть «Реквиема» – это эмоциональный центр сочинения. Мы захвачены грозной, неотступно-тревожной картиной Страшного суда. Кипящая огненная лава, могучий всесжигающий безвоздушный поток, колоссального охвата неземной пламень, от которого никому нет спасения, стихия, неподвластная слабой человеческой душе. И нет прощения грешникам, охваченным запредельным ужасом и во всей своей беззащитности предстающим перед Господом.

И всем этим кошмарам противостоит нежный молящий хор женских голосов – символ смиренного покаяния, последовавшего за бесстрашными стенаниями скрипок. Фраза за фразой, в «Реквиеме» постепенно нарастает светлая умиротворенность, крутая сила печали не бесконечна; она ослабевает, мир возвращается к соразмерности, к возвышенной, ненавязчивой гармонии. Торжественное ликование полнозвучно передано частями «Реквиема» «Благословен», «Свят», «Осанна в вышних». При исполнении моцартовского шедевра оркестр и солисты показали привлекательную непринужденность точной, можно сказать, не особенно приметной вокально-инструментальной техники. Никакого нажима, никакого нарушения мелодических пропорций.

Маэстро Анисимов властно сохраняет эпическую простоту неповторимой одухотворенности композитора, не забывая о присутствии в «Реквиеме» тонких, изящных реминисценций из Баха, Гайдна, Генделя: Моцарт боготворил великих предшественников. Последние такты страстно сыгранного финала заставили вспомнить слова поэта о «чистом пламени» в глубине человеческой судьбы, «охваченной счастьем бытия». Этот «огонь, мерцающий в сосуде» «Всю боль свою один переболит И перетопит самый тяжкий камень!»

Достоинство печали

В монографических концертах, посвященных музыкальному наследию Моцарта, часто подбирают к «образцово-показательной» в стилистическом отношении Сороковой симфонии как бы «парное произведение»: то следующую симфонию – Сорок первую, самим автором знаменательно по­именованную «Юпитер», то Ре-минорный фортепианный концерт, то, как в нашем случае, гениальный «Реквием». Чтобы понять недосягаемую божественность этого уникального сочинения в мировой музыке, достаточно сравнить его с «Гамлетом» в драматургии и с «Вой­ной и миром» в прозе.

Создание «Реквиема» потребовало от Моцарта титанического душевного напряжения: сочинение после трагической кончины композитора пришлось завершать соратникам. Но вот Сороковая – иное дело. Ее часто с полным правом называют музыкальным автопортретом Вольфганга Амадея. Ярко, темпераментно выраженная индивидуальность композитора сказывается в счастливо найденной мелодии, к которой Моцарт постоянно возвращается. Ясная мажорная напевность постепенно сменяется меланхолической задумчивостью, проступает скованность, напряженность. Конечно, не «Вихри враждебные веют над нами», но горизонт вполне наглядно охватывают непроглядно туманные, предвещающие долгую непогоду облака.

Впрочем, уверенная, юношески бестревожная мужественность Моцарта во второй части симфонии возвращает слушателя в лирическое настроение. Автор не забывает, что все печальные, даже и скорбные раздумья, закрепленные неповторимой музыкой, все они – ради человека. А этого звания – поверим Александру Блоку! – достоин только влюбленный. Так оно и есть. И если в первой части Сороковой симфонии на ум приходит мучительно-мятежный Гамлет, то во второй части на авансцену выходит «прекрасно больной», разумеется, великим чувством любви обаятельный Тамино из «Волшебной флейты», этой лебединой песни умирающего Моцарта, сочинявшего свою последнюю, самую жизнерадостную оперу одновременно с незавершенным «Реквиемом».

Необозримое мелодическое пространство второй части с ее «микросимфониями», способными увлечь слушателя в «Мир, открытый настежь бешенству ветров», предельно или, точнее говоря, магически бесконечно расширяется в третьей части. Начинается она с мощного, всеохватного, органной глубины звука и продолжается сверкающими мелодическими открытиями, непревзойденной фантазией вдохновенного мастера – архитектора, философа, поэта. А продолжается игрой флейты, завораживающе-прелестной и кантиленно-красочной. Здесь во всей силе и полноте явлено огромное дарование Моцарта, равнозначное вечному благодатному огню, который по воле провидения вновь и вновь загорается в святые весенние дни.

Неспроста именно великого композитора вспоминает Экзюпери на заключительных – символических – страницах романа «Земли людей»: «…малыш поворачивается во сне, и при свете ночника я вижу его лицо – вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь – обещание! Он совсем как маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды!»

Такие филармонические вечера помогают заботиться о творческом начале в собственной душе, помогают открыть в самом себе нечто моцартовское, найти свою путеводную звезду. Такие прекрасные встречи с великими созданиями искусства необходимы, «…потому что человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины, и нам надо еще понять самих себя и Вселенную».

Константин КЕШИН

фото Бориса БУЗИНА