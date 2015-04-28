Вершины покорим

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Сообща праздновать убедительную победу Лидера нации пришли члены Алматинский городского филиала Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, политические и общественные деятели, лидеры общественных объединений и молодежных организаций, госслужащие и рабочие, бизнесмены, студенты, пенсионеры – все, кто поддержал Главу государства. «Алга, Казахстан!», «Нурсултан, Казахстан!» – с государственными флагами в руках и с праздничным настроением воодушевленно скандировали собравшиеся.
Аким Алматы Ахметжан Есимов, выступая на форуме, подчерк­нул, что результаты нынешних выборов Президента страны – это новый, важный этап для нашего государства. Сегодня, когда перед миром стоят серьезные вызовы, важно осознать, что у нас, в Казахстане, есть Лидер, человек, способный повести республику к стабильности, обеспечить ее дальнейшее развитие.
– Алматинцы приняли активное участие в выборах: на избирательные участки города пришло 78% избирателей – свыше 800 тысяч горожан. Электоральная активность алматинцев возросла на 9% в сравнении с предыдущими президентскими выборами в 2011 году, – отметил градоначальник. Он также добавил, что жители Алматы всегда отличались активной гражданской позицией, причем заметно возросла активность в электоральных процессах молодежи, что говорит о ее зрелости, чувстве ответственности за будущее страны.
– Как отметил Глава государства во время недавнего визита в наш город, Алматы является золотой колыбелью независимости Казахстана, местом, где началась новая история нашей республики, – сказал Ахметжан Есимов.
Он напомнил о масштабных преобразованиях и кардинальных реформах, проведенных под руководством Елбасы за годы независимости в самом крупном городе Казахстана:
– Алматы стал местом проведения крупных международных форумов, экономическим, финансовым, культурным, туристским и спортивным центром региона. Только за последние пять лет экономика города выросла вдвое, повышается жизненный уровень горожан. Растет рождаемость, продолжительность жизни увеличилась на три года.
Форум победителей в Алматы завершился праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады и ведущих творческих коллективов города.

