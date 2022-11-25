Версию с поджогом человека проверяют после пожара в Павлодаре

Происшествия

В Департаменте полиции Павлодарской области начали досудебное расследование после пожара в одной из квартир областного центра. Одна из версий – один пострадавший поджег другого, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Фото: instagram.com/tipavlo.dar

22 ноября по улице Ломова, 150 в Павлодаре произошел пожар в 2-комнатной квартире 4-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров, горели домашние вещи и мебель.

В больницу тогда доставили супругов: мужчина получил ожоги 63% тела, женщина – 30%. Оба попали в реанимацию. 

«По происшествию, в результате которого пострадали двое жителей, полиция проводит досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пункту 6 части 2 уголовной статьи «Убийство». В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем в Instagram-паблике tipavlo.dar появились подробности того злополучного происшествия. 

Сыновья пострадавшей 27-летней женщины и их бабушка рассказали волонтерам ДПО Vita, что пожар возник из-за того, что сожитель женщины намеренно плеснул на нее бензин и поджёг.

«Видимо, случайно на мужчину тоже попала искра. Может быть, себя сжечь-то он не хотел. Но они оба загорелись», – поведали волонтеры.

«Женщина успела вытолкнуть одного из детей в подъезд, второго ребенка спасла ее подруга. У мальчиков есть родные отец и бабушка. Сейчас родственники забрали их к себе. 

По информации общественников, пострадавшая женщина идёт на поправку. Ее перевели из реанимации в обычную палату. А вот ее 36-летний сожитель в коме», – говорится в публикации.

 

 

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