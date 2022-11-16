Вертолет подключили к поискам пожилого грибника в Уральске

Вертолет Казавиаспаса задействовали в поисках грибника в городе Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Напомним, утром 5 ноября житель Уральска 1949 года рождения ушел в лес за грибами и не вернулся.

6 ноября родственники мужчины обратились в Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области за помощью.

«В поисках пропавшего задействован вертолет АО «Казавиаспас» – общая обследованная площадь составила 56 квадратных километров и 25 километров по воде. Также пожилого уральца с 6 ноября ищут 325 человек – спасатели, полиция, волонтеры, местное население, лесники, военные, подключена 41 единица техники. До настоящего времени поиски не дали результатов», – сообщили в МЧС.

По словам родственников, пропавший не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. Однако при нем не было мобильного телефона.

Спасатели просят при наличии какой-либо информации о пропавшем сообщить по номерам 112 (единая дежурно-диспетчерская служба), 51-42-22 (дежурная часть ДЧС ЗКО).