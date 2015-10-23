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Вертолет ВВС Испании упал в Атлантический океан
Вертолет ВВС Испании разбился в Атлантическом океане, судьба экипажа из трех человек неизвестна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По информации пресс-службы министерства обороны Испании, вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma из 802-й эскадрильи исчез с экранов радаров в 520 километрах от авиабазы Гандо, расположенной на острове Гран-Канария в составе Канарских островов.

Вертолет направлялся на авиабазу из мавританского города Нуадибу, где он проходил дозаправку после вылета из столицы Сенегала Дакара.

Марокканский вертолет Puma, вылетевший на поиски летательного аппарата, обнаружил его в море. Рядом был замечен спасательный плот, однако людей на нем не оказалось.

Поиски экипажа продолжаются, в них задействованы испанский истребитель F-18 и военные вертолеты.

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