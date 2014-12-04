Вертолеты для Казахстана Свежий выпуск 872 Максут ИРЖАНОВ

На торжественном мероприятии с участием высокопоставленных гостей из Казахстана и зарубежья был продемонстрирован не только успех поставки много­функциональных вертолетов ЕС145 местной сборки, но также ценное международное сотрудничество, которое ожидается на основе данного производства.

Отметим, что ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ЕСКИ) было создано по инициативе Пре­зидента Нурсултана Назарбаева в 2011 году и является совместным предприятием, 50% акций которого принадлежат АО «НК «Казахстан инижиниринг» и 50% – компании Airbus Helicopters.

Генеральный директор товарищества Тристан Серретта в своем выступлении отметил, что, являясь единственным заводом по выпуску вертолетов ЕС145 на территории СНГ, ЕСКИ также стремится стать центром обу­чения летно-технического состава и техобслуживания для всей Центральной Азии.

– Я горжусь всем, чего мы достигли в осуществлении данного амбициозного проек­та, и прежде всего нашей международной командой, в которой 90% являются казахстанцами. Это очень хорошие специалисты, – сказал он.

Выступившие на меро­прия­тии генеральный директор АО «Казавиаспас» Эрик Капаров, директор Республиканского центра санитарной авиации Нурлан Ахильбеков и представитель Министерства обороны РК Виталий Каплунов отметили преимущества вертолета ЕС145 в оказании неотложной медицинской помощи, борьбе со стихийными бедствиями и поисково-спасательных операциях. С помощью этих вертолетов спасены десятки жизней казахстанцев.

По мнению исполняющего обязанности председателя правления Национальной компании «Казахстан инжиниринг» Димаша Бижанова, на заводе имеется дос­таточное количество специалистов, имеющих допуск к сборке и техническому обслуживанию вертолетов и переучиванию авиа­ционного персонала, что позволило с 2014 года минимизировать количество иностранных работников в качестве технической поддержки. С момента создания завода достигнуто многое: открыт центр обучения техников и пилотов, сделаны первые шаги по организации центра технического обслуживания и обучения – получены сертификаты казахстанского образца.

– Уверен, что при помощи поддержки нашего партнера – Airbus Helicopters – дея­тельность нашего совместного предприятия выйдет на новый уровень развития, что означает возможность сборки и продажи других моделей вертолетов с предоставлением эксклюзивных прав продажи, в том числе и на рынках прикаспийских государств, – сказал Д. Бижанов.

О важности завода по сборке вертолетов для развития Казахстана и будущих перспективах говорили военный атташе Франции Леонель де Ланжерон, посол Германии в РК Гуидо Херц и другие гости праздничного мероприятия.



