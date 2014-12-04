Вертолеты для Казахстана

На торжественном мероприятии с участием высокопоставленных гостей из Казахстана и зарубежья был продемонстрирован не только успех поставки многофункциональных вертолетов ЕС145 местной сборки, но также ценное международное сотрудничество, которое ожидается на основе данного производства.
Отметим, что ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ЕСКИ) было создано по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева в 2011 году и является совместным предприятием, 50% акций которого принадлежат АО «НК «Казахстан инижиниринг» и 50% – компании Airbus Helicopters.
Генеральный директор товарищества Тристан Серретта в своем выступлении отметил, что, являясь единственным заводом по выпуску вертолетов ЕС145 на территории СНГ, ЕСКИ также стремится стать центром обучения летно-технического состава и техобслуживания для всей Центральной Азии.
– Я горжусь всем, чего мы достигли в осуществлении данного амбициозного проекта, и прежде всего нашей международной командой, в которой 90% являются казахстанцами. Это очень хорошие специалисты, – сказал он.
Выступившие на мероприятии генеральный директор АО «Казавиаспас» Эрик Капаров, директор Республиканского центра санитарной авиации Нурлан Ахильбеков и представитель Министерства обороны РК Виталий Каплунов отметили преимущества вертолета ЕС145 в оказании неотложной медицинской помощи, борьбе со стихийными бедствиями и поисково-спасательных операциях. С помощью этих вертолетов спасены десятки жизней казахстанцев.
По мнению исполняющего обязанности председателя правления Национальной компании «Казахстан инжиниринг» Димаша Бижанова, на заводе имеется достаточное количество специалистов, имеющих допуск к сборке и техническому обслуживанию вертолетов и переучиванию авиационного персонала, что позволило с 2014 года минимизировать количество иностранных работников в качестве технической поддержки. С момента создания завода достигнуто многое: открыт центр обучения техников и пилотов, сделаны первые шаги по организации центра технического обслуживания и обучения – получены сертификаты казахстанского образца.
– Уверен, что при помощи поддержки нашего партнера – Airbus Helicopters – деятельность нашего совместного предприятия выйдет на новый уровень развития, что означает возможность сборки и продажи других моделей вертолетов с предоставлением эксклюзивных прав продажи, в том числе и на рынках прикаспийских государств, – сказал Д. Бижанов.
О важности завода по сборке вертолетов для развития Казахстана и будущих перспективах говорили военный атташе Франции Леонель де Ланжерон, посол Германии в РК Гуидо Херц и другие гости праздничного мероприятия.