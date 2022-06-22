Вертолеты МЧС привлекли на тушение лесостепных пожаров в Карагандинской области

В Карагандинской области вторые сутки продолжают бушевать лесные пожары, сообщает Kazpravda.kz.

«В ликвидации пожара на территории Кувского лесничества в Каркаралинском районе задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных

противопожарных формирований, местной полицейской службы, АО «Казавиаспас» МЧС, РГКП «Казавиалесоохрана», ТОО «Алтай Полиметалы», - проинформировали в областном ДЧС.

Всего на месте пожара работают 280 человек, 44 единицы техники и 2 вертолета. Продолжаются сбросы воды авиацией АО

«Казавиаспас» МЧС. По состоянию на 17:00 часов 22 июня осуществлено 12 сбросов воды.

Принятыми мерами пожар локализован на предварительной площади 250 га. Продолжаются работы по ликвидации огня.

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, задымленностью, сильным и переменчивым ветром, отметили в ДЧС.

На данный момент производится тушение дымоточек. Угрозы населённым пунктам нет. Жертв и пострадавших нет.

Также продолжаются работы по ликвидации природного пожара в Белагашском лесном хозяйстве на территории Бухар-Жырауского района, где произошло горение сухой травы на предварительной площади 100 га и 1,5 га леса. На месте

задействованы 142 человека и 27 единиц техники ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.