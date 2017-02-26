​«Вертушка» упала

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС, вертолет С-341, принадлежащий частному лицу, вылетел из села Кожа Урджарского района. В селе Акшатау планировалась его дозаправка, однако до пункта «вертушка» не долетела.

Подразделения ЧС развернули поисково-спасательную операцию, 26 февраля к ней подключился борт Ми-2 частной компании, который и обнаружил место крушения.

– Вертолет упал в 60 километрах северо-западнее Аягоза, – рассказали в областном ДЧС. – Пилот погиб, пассажир жив, его доставили в ближайший населенный пункт – село Айгыз. Всего на борту было двое человек.

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