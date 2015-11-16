Весь личный состав Вооруженных сил РК подвергнут итоговой проверке

Политика
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В Вооруженных силах Республики Казахстан началась итоговая проверка войск за 2015 учебный год. К проверке привлекается 100% личного состава армии Казахстана. По ее результатам будут определены лучшие соединения и части видов и родов войск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"Мероприятие – масштабное, охватывает все Вооруженные силы – от рядового до генерала. Каждый военнослужащий будет показывать свою выучку, все, чего достиг за 2015 учебный год. По итогам проверки мы будем определять результаты, будут определены лучшие соединения, лучшие воинские части, лучшие военнослужащие. Проверка будет проходить по огневой подготовке, вождению боевых машин, физической, государственно-правовой и остальным, которые входят в обязательные знания профессиональной и командирской подготовки", – сказал начальник управления учета и контроля боевой подготовки ВС департамента боевой подготовки ГШ ВС РК полковник Абай Жумагулов.

Проверка, как отмечают в Минобороны, продлится до конца ноября 2015 года.

На основе результатов будут определены дальнейшие направления по усовершенствованию боевой готовности воинских частей и их способности выполнять поставленные задачи.

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