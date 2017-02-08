​Весь мир в одной песне

Песня была создана в прошлом году (музыка и слова Олега Белова) и записана на алматинской студии Soul Major. Консультантом при создании текста выступил известный российский полиглот Дмитрий Петров. Аранжировку сделал Эдуард Двухименный, лидер группы «Северный ветер», который вместе с солисткой Наргизой Жолымбетовой принял участие в записи вокала и съемках.

Партию фортепиано исполнил Дмитрий Севостьянов. Певицы Евгения Губанова и Наргиза Жолымбетова не только продемонстрировали темпераментный вокал, но и создали эффектные джазовые подпевки. Ольга Нагаева использовала свой романтический речитатив. Кстати, во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро эта песня прозвучала в эфире New Life Russian Radio в Чикаго.