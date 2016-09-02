Весь сентябрь в Алматы будут проходить культурно-массовые мероприятия

В рамках празднования 1000-летия Алматы в сентябре жителей и гостей города-юбиляра ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа – от музыкальных фестивалей и выставок до масштабных спортивных состязаний, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима.
Так, 2, 3 и 4 сентября на площади им. Абая в 19.00 состоится ежегодный VII фестиваль музыки под открытым небом "Парад Оркестров". Первый день фестиваля откроют Казахский академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы под руководством Армана Жудебаева и фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы". Во второй день для жителей и гостей города прозвучат хиты 80-х, которые завоевали сердца слушателей во всем мире. Композиции оживут в исполнении Государственного духового оркестра Республики Казахстан под руководством Каната Ахметова. Заключительный день фестиваля пройдет под звуки Государственного академического симфонического оркестра.
3 сентября с 10.00 до 17.00 на площади перед Академией наук (ул. Валиханова/ул. Шевченко) состоится III Алматинский книжный фестиваль KitapFest, в рамках которого пройдут творческие встречи с казахстанскими поэтами и писателями. По словам организаторов, посетителей книжного фестиваля будут ждать приятные сюрпризы.
С 4 по 8 сентября состоится Международный фестиваль под эгидой ЮНЕСКО "Дети рисуют Мир. Азия", который охватит более 7 тыс. юных художников из стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Празднование Дня города состоится в воскресенье, 18 сентября. С 11.00 до 18.00 пройдет ежегодный городской фестиваль яблок "АЛМАfest-2016", состоящий из семи больших площадок, наполненных всевозможными культурно-развлекательными мероприятиями для каждого посетителя.
"Алма отбасы" – фестиваль для всей семьи, в рамках которого пройдут разнообразные игры, семейные старты. Для самых маленьких детей веселые аниматоры приготовили свою программу.
"Алма арт" – галерея под открытым небом, где лучшие художники Алматы продемонстрируют свое мастерство. Будет организован специальный конкурс среди живописцев.
"Алма этно" – театрализованное представление, где посетители смогут окунуться в традиции и обычаи казахского народа. Также в данной зоне гости смогут попробовать блюда национальной кухни.
"Алма жастар" – праздник для продвинутой, неформальной молодежи и различных субкультур. Организован специальный конкурс по уличным танцам.
Для любителей попеть будет открыта зона "Алма караоке", где можно будет вспомнить старые песни об Алматы и посоревноваться с другими посетителями в конкурсах песни.
Концертная программа Фестиваля яблок пройдет в зоне "Алма әүен", где на большой сцене со своими лучшими композициями выступят звезды казахстанской эстрады.
Основная площадка Фестиваля яблок – это "Алма базар" – более 20 крестьянских хозяйств Алматинской области привезут 100 тонн яблок 26 сортов.
В этот же день в рамках празднования Дня города состоится торжественное мероприятие "25 вершин Алматы" в новом Ледовом дворце "Алматы Арена" с участием делегаций ЮНЕСКО, городов-побратимов и др. Завершится день праздничным шоу фейерверков Apple Fire.
Более подробная информация по проводимым мероприятиям на сайте www.almatymadeniet.kz
Список мероприятий:
1. Фестиваль музыки под открытым небом "Парад оркестров" – 2, 3, 4 сентября, площадь Абая.
2. Ежегодный фестиваль книги "Кiтап fest" – 3 сентября, площадь им. Ч. Валиханова.
3. Международный фестиваль "Дети рисуют Мир. Азия" – 7 сентября, 16.00, ГАТОБ им. Абая.
4." Отбасы күні – День семьи" – 10 сентября,12.00 Центральный парк культуры и отдыха.
5. Международная научно-практическая конференция "Алматы в потоке истории" 15 сентября.
6. Конкурс традиционной музыки "Күміс көмей – жез таңдай" под эгидой 25-летия Независимости – 15 сентября, Театр традиционного искусства "Алатау".
7. Казахстанский фестиваль музыки "Gakku даусы" – 17 сентября, 20.00, площадь Астана.
8. Городской традиционный фестиваль яблок "Aлма Fest-2016" – 18 сентября, 11.00–15.00 Парк Первого Президента.
9. Торжественный гала-концерт, посвященный 1000-летию города в рамках празднования Дня Алматы – 18 сентября, 19.00, Ледовый дворец, праздничный фейерверк.
10. Apple Fire шоу фейерверков – 18 сентября, 21.00, Атлетическая деревня, площадь Астана, Кок-Тобе, 22.00.
11. Евразийская музыкальная премия Muzzone 2016 – 22 сентября, 19.00, Ледовый дворец "Алматы Арена".
12. Концерт Бейбита Коргана – 23 сентября, 19.00, Ледовый дворец "Алматы Арена".
13. VIII Международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой – 19–26 сентября, ГАТОБ им. Абая.
14. Международный кинофестиваль "Евразия" совместно с Алматинским кинофестивалем "Созвездие Шакена" – 24–30 сентября, ТРЦ "Достык Плаза".
15. Фестиваль традиционной музыки в камерном жанре Auen fest – 26–27 сентября, Казгосфилармония им. Жамбыла.