​Веселые истории студент покажет наш

В сюжет вошли шутки, известные каждому студенту любого университета.

Алишер – первокурсник Восточно-Казахстанского госуниверситета. По словам парня, он просто решил показать мир таким, каким он его видит, – с улыбкой. «Мне хотелось, чтобы видеоролики подняли кому-то настроение, – заметил студент. – Чтобы зритель посмотрел и посмеялся».

В первый выпуск усть-каменогорского «Ералаша» вошли ситуации с красноречивыми названиями: «Опаздыва­ющий», «Списывающий», «Не в теме», «Левый тип», «Выручала», «Подставляло», «Юрист», «Скрытный», «Хомяк», «Дефектолог», «Засоня», «Умник», «Тусовщик», «Гопник». Все роли сыграли студенты университета. Причем каждый добавил капельку собственного опыта, и в итоге получились стопроцентно узнаваемые типажи. Смешные и поучительные. Продюсерскую помощь проекту оказала областная библиотека им. А. С. Пушкина.

– Зрители восприняли наш юмористический журнал на ура и требуют продолжения, – рассказала руководитель пресс-центра ВКГУ Ольга Сизова. – Идея оригинальная, творческий потенциал студентов, как выясняется, просто безграничный. Сам Алишер горит желанием дальше снимать. У него уже есть сценарные задумки и даже ведутся съемки.